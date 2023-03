Wennerström vill se sponsring av idrottare: "Influencer-kulturen har fått för stor uppmärksamhet"

Den tidigare tennisspelaren Nina Wennerström har sadlat om och satsar i dag på en agentkarriär. Hon äger bolaget Westsports som bland annat har klienter som Joel Asoro, Edvin Kurtulus, Isaac Kiese Thelin och Darijan Bojanic i sitt stall.

I podcasten Lundh berättar Wennerström att hon efterfrågar sponsring av idrottare.

Du talar om att många har avrått dig från branschen, som ju är lite skitig. Det försiggår både det ena och det andra. Hur upplever du det?

- Jag tror att man väljer vad man vill fokusera på. Jag har inte lagt så mycket fokus på konkurrenterna, jag väljer att se det jag vill se. Jag känner knappt konkurrenterna, inte många. Jag tror att det är ganska bra. Det är en tävling, man vill bli bäst och vinna. Men jag har inte något negativt att säga. Jag har inte upplevt något negativt, säger hon i podcasten Lundh.

Om man ser på de senaste 25 åren har det gått från att det fanns fyra-fem agenter i Sverige när det fanns licens på 90-talet, nu är det flera hundra. Det är folk utifrån som har svenska spelare. Den konkurrensen gör att det blir strid om kunderna på ett annat sätt.

- Ja, vi har haft privilegiet att vi också har haft andra sporter, vi hade redan etablerat tennisen och hockeyn och behövde inte springa efter varje krona på det sättet, och gör det inte i dag heller. Det är viktigt. Jag har svårt att se att alla kan leva på det. För en del är det kanske också en hobby. Det är bra att det nu kommer komma tillbaka en licens, det tycker jag är positivt.

Vad tror du det betyder att man licenserade igen? Får man bort något av det?

- Jag tycker att det är positivt att det finns ett regelverk. Det är svårt för mig att avgöra om man får bort det. Jag pratade med våra jurister, de sade att det är ett ganska svårt test, man kommer behöva plugga mycket till det. Jag tycker att det är positivt att det finns en licens.

Vad skiljer fotbollen från ishockeyn? Där det också är många svenskar som är framgångsrika, med NHL, KHL, Schweiz och SHL. Hur skiljer sig den marknaden mot fotbollen?

- Hockeyn är mycket ner reglerad än fotbollen. Hockeyn är extremt reglerad. Allt är regelstyrt. Sedan är det också begränsat antal marknader. Fotbollen är mycket större och global. Det är skillnaden.

Hur är konkurrensen om spelarna, är den större på fotbollssidan?

- Nej. Det är som alltid, vilken sport du än går in i; alla vill ha samma spelare och konkurrensen är brutal.

När ni träffar spelare och presenterar er för en talang är det många som vill ha dem. Vad är ert argument för att en spelare ska välja er?

- I dag är det så att vi är en av de största agenturerna, vilket så klart är en fördel för oss med den struktur vi har och den professionalismen. Jag känner verkligen att vi är ett komplett team med Miro, Daniel, Rickard, Edin, vi har Sebastian Pisano, som är enormt uppskattad som performance coach.

Han är tränare och hjälper många spelare.

- Exakt, han jobbar exklusivt med oss i dag och har gjort ett otroligt jobb med det holistiska, att se till att spelarna håller sig skadefria och mår bra. Det pratas inte om det tillräckligt, men om du ska lyckas i karriären är det kanske det viktigaste av allt, att hålla sig skadefri och må bra. Vi kan erbjuda spelarna allt som de behöver i dag. Framför allt har vi bevisat det är med personliga relationer, att vi inte tappar spelare och vill bygga vidare på det som Miro har gjort med sina spelare med väldigt långa relationer. Det ser bra ut för framtiden.

Är det så när det är så stor konkurrens om talangerna att det ibland sticks till en väska eller en klocka, hur ofta stöter du på det?

- Jag är väldigt stolt över att vi har kunnat signa tillsammans med Miro och hans gäng så otroligt bra unga spelare, som Pavle Vagic, Moustafa Zeidan, Patriot Sejdiu, bröderna Voelkerling, Kevin Jansson, Edvin Kurtulus - alla genom att bygga starka och genuina relationer, ingenting annat.

Så det är inget ni håller på med, gåvor?

- Nej.

Men du vet att det förekommer?

- Jag har hört det. Men jag är inte så fokuserad på vad andra gör, jag är mer inne i det vi bygger nu och den energi vi har och den bubbla vi är i nu med Wesport. Vad andra gör intresserar mig inte så mycket.

Hur många klienter kan man ha som agent och känna att man hänger med?

- Det beror också på nivån på spelaren, hur många next generation-spelare du har och hur många etablerade.

Vad är en next generation-spelare?

- Det är mer unga upcomers. Men om du tänker på landslagsspelare så är det färre, eftersom du också måste ha tid att ta hand om spelarna. Men det är därför vi nu har vuxit i teamet och har tagit in fler personer, så att vi kan möta alla spelares behov.

Vad känner ni är viktiga behov att möta hos spelarna?

Det där är väldigt individuellt, alla har olika behov. Men vårt jobb är att spelarna ska få ut så mycket som möjligt av sina karriärer. Det finns inga garantier, men att man känner att man har ett team som jobbar lika hårt utanför fotbollen som de jobbar med sin fotboll. Att man när man lägger sig på kvällen känner att man har fått ut så mycket som möjligt av sin karriär. Att de inte ångrar något, det tycker jag är väldigt viktigt. Sedan har vi mycket fokus på att hjälpa de under karriären, vi har Sebastian, som hjälper dem att må bra och att inte skada sig och maximera sin potential, maximera sin resa.

- Ibland får du kanske inte förtroendet från klubben, men du ska ändå ha motivationen att jobba med din egen individuella utveckling. Det är viktigt att börja jobba kanske tio år innan spelaren slutar, som Isaac Thelin, vad han ska göra efter karriären, vilken väg han ska gå. Att man kan öppna dörrar och inspirera. Det handlar inte bara om att göra en affär, det handlar om att bygga en långsiktig relation.

Ofta är det unga spelare som om de kanske slår igenom kan flytta utomlands och tjäna väldigt mycket pengar. Man läser tyvärr om spelare som ibland inte har något kvar efter karriären. Hur viktigt är det som agent, att se till att de pensionssparar och inte spelar på nätcasinon och så?

- Jag tycker att man får göra precis allt man kan för att hjälpa sina spelare och guida dem. I slutändan är det de som äger sitt kapital och måste vilja ta de besluten själva. Men att vara med i det här är som en utbildning, precis som allt annat.

Har ni de tjänsterna i er firma, eller är det mer att ni kan peka på rådgivare?

- När jag jobbade i Amerika hade vi det in house. Jag uppskattade inte det, jag tyckte ibland att det kändes speciellt att vi ibland skulle leda vår spelare… Jag känner personligen att jag inte är någon kapitalförvaltare, det är inte min styrka och kompetens. Jag kan gärna rekommendera duktiga människor som har gjort ett bra jobb, men vi har inte det in house och det är inget vi planerar att ha heller, för jag tyckte in att det var en positiv aspekt.

Vad var nackdelen?

- Om jag har en klient och du har en kapitalförvaltare in house kanske inte det är den bästa förvaltaren på marknaden. Det var den känslan jag hade.

Man kanske har försäkringar och så för att säkra upp sig. Hur hanterar man det?

- Det är ett helhetsperspektiv. Det vill vi hjälpa våra spelare med.

Du har skrivit en artikel om att betala idrottare rätt och vilket ansvar man hade, att spelare ska vara förebilder. Hur ser du på att prata med spelare om att vara förebilder och att det kanske kan vara svårt när man är ung och inte riktigt vet vad man är och inte är?

- Jag tycker att våra spelare gör ett fantastiskt jobb med att vara förebilder. Jag inspireras av våra klienter, hur de hanterar motgångar och hur det jobbar. Däremot tycker jag att näringslivet måste vända blicken mer mot idrotten. I dag tycker jag att det är för mycket fokus på yta och influencer-kulturen, det var egentligen det min artikel handlade om. Jag beundrar idrotten, vinner du en pokal eller en medalj är det för att du är bäst när det gäller, att man vunnit i stenhård konkurrens, inte för att du är trendig eller känd eller anses snygg eller cool.

- Jag tror att samhället måste tillbaka lite mer till att prestation har en betydelse. Det är också viktigt för nästa generation att se att idrotten har en otroligt viktig funktion när det gäller gemenskap, rörelse, samhörighet och allt sådant. Det var mest det som det handlade om, att jag tycker att influencer-kulturen har fått för stor uppmärksamhet och får för mycket av bolagens stöd i sponsorpengar ibland.

Varför tror du att näringsliv och bolag är mer avvaktande till att sponsra idrottare kontra influencers?

- Kortsiktighet. Jag anser att det är fegt, men det är kortsiktigt. Klick, kanske. Kortsiktigt är det kanske så att de får fler som har sett det, eller likes eller så. Men tänker man framtid och nästa generation så har bolagen en otroligt viktig uppgift i att stötta idrotten.

Idrottare är ofta eftertraktade av oss i media, och kan ibland vara svåra att komma åt och intervjua. Hur råder ni era klienter att de ska hantera oss i media?

- Det man försöker göra, eftersom det är en del av sporten, är att hjälpa de som inte tycker om det att i alla fall inte se det som ett obehag, och att de som verkligen gillar det kan få göra det lite extra. Det går inte alltid att göra på samma sätt, men att hitta vägar så att det kan fungera.

Hjälper ni spelarna med att säga när de ska göra en lång intervju eller vad de ska säga, hur jobbar ni med spelarna?

- Det kan man göra. Vissa har det väldigt naturligt, vissa är fantastiska och vissa kan behöva lite stöd på vägen.

Är vi bara jobbiga eller kan vi vara bra för idrottarna med?

När jag intervjuade dig för ett och ett halvt år sedan om agenter sade du att spelarna ofta kräver för lite av sina agenter. Menar du att det kan finnas mer än att bara förhandla spelarkontrakt, som reklam och liknande, är det vad du syftar på?

- Vi har en fördel i att när man kommer från tennisen så finns det mycket att lära sig i att det är en individuell idrott, precis som hur en lagidrott kan lära en individuell sport. Men fotbolls- och hockeyspelare har det väldigt bra på det sättet att klubbarna tar hand om allt. Det är inte lika mycket eget ansvar, medan en tennisspelare måste göra egentligen allt själv. Det gör att man hela tiden behöver mer hjälp och stöd. Man bygger kanske sitt varumärke på ett annat sätt.

- I dag går det att bygga ditt eget personliga varumärke, och står klubben och väljer mellan någon som har ett väldigt starkt personligt varumärke och någon som kanske inte har det så går den dealen oftast till den som har det starkaste personliga varumärket. Jag tycker att man ska göra det man kan. I slutändan är A och O idrotten och det sportsliga och utvecklingen. Det är därför vi har en sådan som Sebastian. All tid och energi går åt till att hjälpa våra klienter maximera sin potential. Men vi har också kontakter i näringslivet med bolag och allt runtomkring. Men det är lite grädde, så att säga.

Det är ofta stora affärer som gör att en agentur sätter sig på kartan. Hur viktigt blir det att få övergångar som syns, så att ni får visa upp er?

- Det kommer vara jätteviktigt för oss, både för de spelare som redan är ute internationellt och spelar och de som spelar på högsta nivå i Sverige, men så klart också för de unga spelarna som vi investerar mycket i nu, både i form av tid och resurser, att de ska komma ut. Det bästa vi kan göra är att hjälpa våra spelare nå sin fulla potential och hjälpa dem i deras karriärer.

Det speciella med fotbollen är de här transferfönstren och att man kan sitta på långa kontrakt, där man kanske inte alltid kommer iväg. Hur peppar man spelare om det exempelvis inte blir något i januari ”men kanske till sommaren”? Hur håller man geisten uppe?

- Har du en personlig relation och ett förtroende så är det ett pågående samtal. Det är viktigt att ha med sig spelaren hela vägen.

Om man ser att det är en del av det hela så inbillar jag mig att spelare byter agent lite lättare i dag än förr i tiden, att hela samhället inte riktigt har tålamod och att man vill ha framgång direkt. Hur hanterar man det?

- Nu har jag inte varit med om det, men jag vet ju att spelare byter. Det man kan göra är att ha ett så bra erbjudande, team och relation som möjligt, då blir det mindre av det.

För att få till affärer, som det är i hockeyn också, blir det ofta att man jobbar lite i nätverk. Hur öppna är ni för att samarbeta med andra aktörer?

Vad är det som är viktigt där?

- Det går tillbaka till relationen.