Wiberg kritisk mot Blåvitts målsättning 2018: ”Vad är det för ambitionsnivå?”

IFK Göteborg hade en tung säsong 2017, där man slutade tia i den allsvenska tabellen. Inför årets säsong är målsättningen att bli sexa med nye tränaren Poya Asbaghi.

Blåvitts storsponsor Nils Wiberg, vd för Prioritet Finans, är kritisk till målsättningen.

- Om jag ska säga något lite kritiskt mot IFK Göteborg: vad är det för ambitionsnivå? Sexa? För Sveriges genom tiderna kanske förnämsta fotbollsklubb, en fotbollsklubb som dominerade i Europa i tio år under Gunnar Larssons ledning. Nu ska vi bli sexa i allsvenskan. Om jag ska vara lite negativ och kritisk till IFK Göteborg: det är en alldeles för låg ambitionsnivå. Göteborg som stad behöver ett storlag. Punkt slut, säger han i podcasten Lundh.

De behöver en storsponsor som går in med pengar?

- Det är det som det handlar om. Eller också en jäkligt fin akademi, en jäkligt fin lokal och fastighet, att utveckla spelare och få in miljoner till klubben. Det är kanske inte alltid sponsorn som ska lägga in pengarna, man kan göra andra insatser också.