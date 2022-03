Tragiska scener i Mexiko - våldsamt bråk utbröt på läktarna

Dryga timmen var spelad mellan Queretaro och Atlas i mexikanska högstaligan när tumult utbröt inne på arenan. På läktarplats utbröt ett våldsamt bråk mellan supportrar, vilket ledde till att matchen fick brytas.

Spelarna från de båda lagen fördes in i omklädningsrummet när våldet utbröt. Bråket på läktarna fick även besökare som inte var inblandade i våldsamheterna att springa ner på plan, däribland flertalet familjer med små barn.

Myndigheter i Queretaro meddelar på Twitter att 22 människor har skadats i bråket. Nio personer har förts till sjukhus, varav två med allvarliga skador. När uttalandet gick ut, vid 04.30 på söndagsmorgonen svensk tid, meddelar myndigheten att inga dödsfall har rapporterats. Från statsåklagaren meddelas att en utredning har inretts för "försök till mord och våld på sportevenemang". Även ligaorganisationen har startat en utredning till följd av de våldsamma scenerna.

ANNONS

"Otillåtet och olyckligt våld på Corregidora-stadion i Queretaro. De som är ansvariga för bristen på säkerhet på stadion kommer att straffas på ett exemplariskt sätt. Säkerheten för våra spelare och fans är prioriterad!" skriver ligapresidenten Mikel Arriola på Twitter.

Under lördagen fortsatte matcherna i mexikanska ligan att spelas, men sent på kvällen lokal tid meddelades det att resterande matcher i omgången ställs in till följd av händelserna.