Mušović: "Hade fel - det var väldigt kryddat"

Mina förväntningar var höga innan avfärd till England. Jag hade fått höra om bra förutsättningar både i och kring laget, som gör allt för att optimera individen så att lagbygget ska bli så bra som möjligt. Jag tänkte att mycket säkert var sant men att en del skulle vara säljsnack för att få mig som spelare att vilja ansluta och signera kontraktet. ”Lite kryddat", som den yngre generationen hade beskrivit det som. Nu, en vecka senare när jag hunnit få se en hel del, vill jag beskriva det som väldigt kryddat. En organisation med alla de bäst smakande kryddorna som ger dig alla förutsättningar för att få fram en riktigt god och bra rätt.

I Sverige har vi kommit en bit på vägen med att ha bra förutsättningar i alla fall om vi jämför med flera andra ligor runt om i världen. Under min tid i FC Rosengård tyckte jag att vi hade det väldigt bra. Vi hade en huvudtränare, en assisterande coach och en målvaktstränare som var med på i princip varje träning. Utöver det hade vi en fystränare, två sjukgymnaster som var på anläggningen några dagar i veckan samt en sjuksköterska och lagläkare som vi hade tillgång till på distans när vi än behövde dem. Det här är ett bra team och i mitt tycke säkert ett av de bästa i hela Sverige på damsidan.

Hur ser det ut i Chelsea FC då? OBS. Jag reserverar mig för att jag kan missa någon roll längs med följande beskrivning, på grund av att det är för många personer att hålla koll på för nykomlingen Zećira.

Huvud-, assisterande-, och målvaktstränare, Movement coach, Head of Performance-coach, två sjukgymnaster, en massör, en läkare, en som har koll på spelarnas GPS:er och puls under träning, en materialförvaltare som har stenkoll på precis allt som berör spelarnas utrustning och det som behövs under träning, reaktionstränare samt två videoanalyskillar som filmar träningarna med kamera och drönare. Det är personer med olika roller som jag har sett under samtliga av mina första träningar i det här. På plats, hela tiden så länge vi spelare är där. Låt oss tillägga psykolog, kostrådgivare och en menscykel-coach. Vi har alltså en kvinna som håller koll på vår menscykel, som lägger upp ett schema utifrån var i cykeln vi befinner oss för att maximera prestation och välmående. Helt otroligt fantastiskt. Jag kan inte komma på något mer som bör finnas.

Förutsättningar är kort sagt magiska. Allt som behövs för att ge spelaren bästa möjliga chans att prestera finns. Chelsea FC har länge varit en toppklubb på herrsidan och har ägare som pumpar in medel för att maximera det som går att maximera. Det möjliggör sådana förutsättningar även för damlaget. Med detta sagt behöver det inte automatiskt betyda att med ett stort herrlag så kommer toppförutsättningar även till damlaget. Viljan måste finnas där. Viljan från de som har medel att kunna investera, att satsa i något som har potential.

Tänk om Sverige haft det. Tänk om vi i Sverige haft flera damlag som kunnat ha, kanske inte precis varje roll som jag nämner ovan, förutsättningar likt det här. Hur bra hade vi i Sverige varit? Hade vi kunnat hänga på den utveckling som sker ute i Europa och kanske till och med varit med och fajtas i toppen av världsfotbollen? Jag tror det. Jag tror det finns tillräckligt med potential i Sverige för att kunna nå dit, men viljan måste finnas. Det är grunden till allting.