Mušović: Varför skulle AIK:s herrar få mat men inte damerna?

Jag fick ett intressant mejl från en läsare häromdagen, där avsändaren ville lyfta fram en förening i Sverige som gav samma förutsättningar till både sina herr- och damlag. Mejlet ville klargöra att min krönika kring att skillnaden var stor mellan mitt lag här i England och de lag som finns i Sverige, kanske inte speglade hur det verkligen kommer att se ut i Sverige år 2021. Låt oss säga såhär: jag uppskattar verkligen sådana här typer av mejl och jag hoppas verkligen att skillnaderna i förutsättningar blir markant mindre än det jag belyste i den texten.

Av stor nyfikenhet började jag gräva i frågan, för att se ifall det stämde att herrarna och damerna skulle ha samma förutsättningar. För att stämma av ifall de skulle befinna sig under gemensamt tak för att maximera möjligheterna till att utföra samma arbete så bra som möjligt. Den berörda klubben är AIK, med både damer och herrar i högsta ligan i Sverige. Mejlet stämde: AIK satsar stort på sina damer och arbetar mot att på sikt ha just samma förutsättningar till de bägge lagen. Lägg orden ”på sikt” på minnet.

Vi ser satsningen i Häcken, där damerna kommer att ges lysande förutsättningar mycket tack vare ett framgångsrikt herrlag. AIK verkar vilja vara med på det tåget. Tillsammans med den sportsliga ledningen för klubben har de inlett ett samarbete med Stockholm Live för försäsongen 2021 rörande Friends Arena. Dam- och herrlaget kommer att, på det nylagda konstgräset, kunna utföra träningar under tak, utnyttja lokaler, gym och andra delar av arenan för att kunna maximera sin försäsong. Även måltider före och efter träning ges till samtliga spelare, något som herrarna sedan tidigare haft. Vi damer är inte alltför bortskämda med ordnade måltider till oss. Egna matlådor är vanligt förekommande i vår värld. Tur att universum skapade oss kvinnor för köket, enligt de som fortfarande lever under en sten.

Jag tycker att det här låter fantastiskt. Ett herr- och damlag från en förening under ett och samma tak. Ett herr- och damlag med samma förutsättningar att kunna utföra samma typ av yrke. Två lag som stöttar varandra, som arbetar för att den egna klubben i sin helhet ska prestera och må bra. Som tillsammans stödjer, inkluderar och växer ihop. När AIK lägger upp det såhär anser jag att allt annat känns konstigt och fel. Varför skulle det inte vara såhär? Varför skulle en grupp få mat men inte den andra? Varför skulle den ena gruppen få träna under tak i femton grader värme och den andra tvingas ställa in träningen för att det är snökaos?

Allt gott har ett slut. Jag nämnde ”på sikt” i de inledande styckena. AIK:s satsning med samma förutsättningar är fantastiska men varar tyvärr enbart på kort sikt, januari till mars, under just försäsongen. Sedan är det tillbaka till verkligheten. Herrarna blir kvar på växande gräs på Friends Arena och damerna får ta sitt pick och pack och bege sig tillbaka till sin hemmaborg Skytteholm. Två steg fram, ett steg bak.