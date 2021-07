Noah Gesser, 16, föddes i feburari 2005 och spelade för Ajax från 2018 och framåt. Den unge anfallaren var tänkt att spela för Ajax U17-lag nästa säsong, men det har en tragisk olycka satt stopp för.

Under fredagskvällen omkom Noah Gesser i en bilolycka med sin bror. Det berättar Ajax via sin officiella hemsida under lördagsmorgonen.

Klubben kommer att hålla en tyst minut inför Ajax matcher i helgen och hissa halv flagg på träningsanläggningen för att hedra Gesser.