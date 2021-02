Ajaxs jättetabbe - glömde registrera Haller

Under onsdagen var det dags för berörda klubbar att lämna in sina listor över spelare de önskar använda sig av i slutspelet av Europa League under våren. Normalt sett är det mest formaliteter och inget som ger några större rubriker - så länge inte något går snett.

Snett har det gått för Ajax - väldigt snett. Klubbens dyraste värvning genom tiderna, den fransk-ivorianske anfallaren Sebastien Haller, finns nämligen inte med på listan som Ajax skickat in. Klubben har helt enkelt glömt att inkludera Haller på listan.

- Det är sant att Haller inte är med på vår Europa League-lista, säger en talesperson för Ajax till ESPN. Vi jobbar med KNVB (nederländska fotbollsförbundet) och Uefa för att reda ut var saker och ting gick fel.

Det är oklart om felet begicks av Ajax, det nederländska förbundet eller Uefa. Om Ajax själva begick felet kommer klubben inte kunna skriva in Haller i efterhand.

26-årige Haller lämnade West Ham för Ajax i januarifönstret och kostade då över 200 miljoner kronor. Han har gjort två mål på sex matcher för sin nya klubb.