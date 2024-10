Amar Fatahs första mål i Willem II – slog till med drömavslut

För två år sedan lämnade Amar Fatah AIK för franska Troyes. Där har det blivit sparsamt med speltid. Men talangen drog en del ögon till sig när han under sommaren fick chansen att följa med på Manchester Citys träningsläger i USA där han även fick lite speltid.

Fatah har sedan dess gått på lån till nederländska Willem II. Och under fredagskvällen slog han till med sitt första mål när han dessutom blev matchvinnare.

20-åringen hoppade in i bortamötet med Almere City i halvtid och i den 78:e minuten vid ställningen 0-0 slog han till. Yttermittfältaren drev bollen centralt i banan och tryckte till med vänstern strax utanför straffområdet. Målvakten kunde bara se på när bollen gick in via överliggaren.



1-0 blev också slutresultatet och Fatah säkrade tre viktiga poäng för sitt Willem II som därmed placerar sig på en femteplats i Eredivisie efter åtta spelade matcher.

Fatah har än så länge enbart fått agera inhoppare i sin nya klubb men dagens inhopp var hans längsta och kanske väntar mer speltid runt hörnet.