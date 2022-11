Amin Sarr målskytt i Heerenveens seger

Amin Sarrs tid i Heerenveen har varit upp och ner. Efter en rivstart i sin tredje ligamatch mot Vitesse med ett mål och tre assist har det gått lite tyngre. Nu verkar dock svensken ha hittat tillbaka till målformen.

23 oktober slog han till mot FC Volendam och under söndagen skrev han in sig i målprotokollet igen. Svensken låg bakom Heerenveens vändning mot Cambuur med sitt 1-1-mål.

Bollen lyftes in i straffområdet där Sarr modigt gick upp i nickduell mot en försvarare och Cambuurs målvakt. Svensken tajmade bäst och nickskarvade bollen med bakhuvudet ribba in. Hemmalaget lyckades sedan fullborda vändningen och få in 2-1. Heerenveen parkerar på en åttonde plats i ligan, tio poäng upp till serieledande Feyenoord.