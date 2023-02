Armenteros med hattrick - Heracles vann med 7-0(!)

Samuel Armenteros, 32, återvände för drygt ett år sedan till Heracles, som under förra säsongen ramlade ur Eredivisie. Under den här säsongen har han fått gott om speltid med klubben i den nederländska andraligan, och levererade under fredagen framför mål.

Armenteros hoppade in i den 36:e minuten mot Telstar på hemmaplan, och stod därefter för ett hattrick i 7-0-segern. Därmed är han nu noterad för 13 mål på 22 ligamatcher den här säsongen i den nederländska andradivisionen.

Vidare stod även lagkamraten och landsmannen Emil Hansson för sitt 15:e ligamål för säsongen i överkörningen. Heracles är placerat på andra plats i andradivisionen.