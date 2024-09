Edvardsen: "Min bästa match på månader"

Victor Edvardsen ryktades bort från Go Ahead Eagles under stora delar av sommaren. Anfallaren kopplades bland annat samman med IFK Göteborg och i fönstrets slutskede kollapsade en övergång till Barnsley efter att forwarden fått kalla fötter i sista stund.

Således blev Edvardsen kvar i Nederländerna och under söndagen gjorde han sin första match från start efter att fönstret klappat igen. Då tog han chansen.

I ledning med 1-0 mot Sparta Rotterdam landade en lös boll framför fötterna på Edvardsen. 28-åringen hade sedan tillräcklig sinnesnärvaro för att upptäcka att hemmamålvakten stod långt ut. Edvardsen kunde sedan med en delikat chipp utanför straffområdet utöka bortaledningen efter 53 minuters spel och därmed göra säsongens första ligamål.

"Nu Edvardsen! Han råkar få bollen framför fötterna och avslutar vackert", skrev Voetbal International om målet.

Målet kom inte heller som någon blixt från klar himmel. I den första halvleken försökte Edvardsen ett avslut i höjd med mittlinjen. Även denna gång stod målvakten långt ut, men i detta fall fick Edvardsen se sig nekad av ribban.

Matchen slutade till sist 2-1 till Go Ahead Eagles, detta efter att Sparta fått in en sen reducering. Segern var Go Ahead Eagles andra denna säsong och det innebär att laget kliver upp på tionde plats i den haltande tabellen.

Edvardsen är efteråt nöjd med sitt mål och segern.

- Det här var min bästa match på månader. Jag sprang mycket, tappade få bollar och gjorde mål, så jag är nöjd, säger han till ESPN och berättar om fräckis-försöket vid mittplan:

- Jag har redan gjort det två gånger i Sverige. Jag har alltid det i bakhuvudet och speciellt mot målvakter som är långt framför sitt mål.

28-åringen firade senare sitt mål med Go Ahead Eagles-supportrar, och berättar om varför det inte blev en flytt till Barnsley.

- Det här är anledningen till att jag stannade. Jag är inte klar här än, jag kan visa mer av mig själv. Jag är en bra spelare. Det första året är alltid fullt av upp- och nedgångar. När jag satt på planet tillbaka till Amsterdam hade jag en känsla av att det här är mitt hem. Så det var ett lätt beslut, säger han.

Nu önskar Edvardsen fler bra prestationer och mål framöver.

- Nu hoppas jag att jag kan fortsätta att prestera så här och hålla mig lugn. Och när jag gör sådana här mål ser man också vilka egenskaper jag har.

Go Ahead Eagles ställs på lördag mot Ajax hemma i Eredivisie.