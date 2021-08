Emil Bergström historisk i debuten - efter utvisning

Den förre Djurgårdskaptenen Emil Bergström, 28, gjorde under söndagen sin debut i Eredivisie-laget Willem II, där han är på lån från Utrecht.

Det var dock inget positivt rekord att slå. För när Willem II mötte Feyenoord i sin ligapremiär låg de under med 3-0 när Bergström gick in för hårt i en duell i den 59:e minuten - och tilldelades direkt ett rött kort.

Det innebär att Bergström blev den andra spelaren i Willem IIs historia att ta rött kort i sin debut för klubben, efter att Kostas Lamprou tagit rött kort i sin debut för klubben 2014.

Matchen slutade sedan 4-0 till Feyenoord.

