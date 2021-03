Gör succé i Nederländerna - nu öppnar Omarsson för framtida Blåvitt-comeback: "Älskade verkligen min tid där"

I början av februari drog stormen “Darcy” in över Nederländerna. Samtidigt som den nationella motsvarigheten till svenska SMHI varnade allmänheten för ovädret, ställdes så gott som alla tåg in och skolor stängdes. Dessutom påverkades fotbollsspelandet. Storlaget Ajax sammandrabbning med Utrecht var en av flera matcher som blev uppskjutna. Där och då lamslog snön sannerligen landet.

Mindre än en månad efter de där kalla och blåsiga dagarna är det vårvarmt i nederländska Rotterdam, och Elias Omarsson har just avslutat en träning med sitt SBV Excelsior. Han ska kör hem till sin familj, som bor en liten bit utanför storstaden.

- Vi bor i ett lugnt område där det är väldigt gemytligt, berättar islänningen, precis efter att han har hoppat in i bilen.

Resan på ungefär 15 minuter har han gjort några gånger nu. Den 26-årige anfallaren lämnade IFK Göteborg under sensommaren 2018, för att pröva lyckan i sin nuvarande klubb. Excelsior, som efter att ha degraderats för två år sedan och numera spelar i andradivisionen Eerste Divisie, var däremot inte det enda alternativet som fanns på bordet under tiden i Blåvitt. Även lag i Ryssland och Israel visade intresse för honom.

- Jag hörde att en rysk klubb var intresserad, men för mig var det inte lika lockande som att spela i en liga som Eredivisie. Jag vet att det var bra pengar i Ryssland. Samtidigt tänkte jag att chansen att spela i en av de riktigt stora ligorna skulle vara större om jag valde att flytta till Nederländerna.

Den första tiden underlättades av att han snabbt lärde känna yttermittfältaren Mikael Anderson, som likt han själv är född på Island.

- Min första tid här var bra. Jag träffade islänningen Mikael, och vi blev väldigt goda vänner. Det gjorde att jag enkelt blev en del av laget. Att träffa någon från samma ställe här var skönt. I dag spelar Mikael dock i danska Midtjylland.

Utanför planen gick det alltså bra redan från första stund. På planen var det kämpigare. På det stora hela lossnade det inte riktigt under de två första säsongerna, vare sig för honom personligen eller för laget i stort. Till saken hör att han levererade under en period i början av 2020, även om det är först under denna säsong som det lossnat riktigt ordentligt för Omarsson.

Trots att lagets prestationer varit en besvikelse (likt de senaste åren) har han individuellt gjort succé. Med 18 mål på 26 matcher är han två i skytteligan - och Excelsiors tveklöst mest betydelsefulla spelare.

- Under första halvan av säsongen gick det väldigt bra. Jag har bara försökt fokusera på att göra mål och hjälpa laget så mycket som möjligt. Mitt kontrakt går ut i sommar, och jag vill ta nästa steg. Det fanns några erbjudanden från andra klubbar i januari, men inget av alternativen var intressant. Nu försöker jag göra mitt bästa och bevisa att jag är tillräckligt bra för att spela i en bättre liga.

Vilka klubbar var det som var intresserade av dig i vintras?

ANNONS - Jag hörde att det fanns intresse från en hel del länder, exempelvis klubbar i Sydkorea och Japan. Men det var inte aktuellt ur fotbollssynpunkt.

Kan du tänka dig att flytta till en ny klubb till sommaren?

- Förhoppningsvis kommer några bra erbjudanden i sommar. Jag är 26 och strävar, som jag nämnde tidigare, efter att spela ett hack högre upp. Under den återstående delen av säsongen kommer jag göra mitt bästa för att göra supportrarna glada. Helt enkelt göra jobbet för laget. Sedan får vi se vad som händer, min agent tar hand om allt det där.

Under knappt tre säsonger i IFK Göteborg kom han inte upp i lika många allsvenska mål som han nu gjort under en säsong i Nederländerna - ändå blev han mycket uppskattad av många Blåvitt-anhängare. Själv ser Elias Omarsson tillbaka på tiden i Göteborgsklubben med värme.

- Jag älskade verkligen min tid där, det är en klubb jag håller varmt om hjärtat. Jag träffade många fina personer där; grymma supportrar, de som jobbade där… Fantastiska människor. Och staden! Underbar.

Han fortsätter:

- Till min flickvän säger jag ofta att jag saknar att spela på Gamla Ullevi. Jag saknar supportrarna, de är de bästa jag någonsin spelat inför.

Vad tänker du om att göra comeback i klubben?

- Jag är och kommer alltid vara öppen för att komma tillbaka i framtiden. Som jag sade saknar jag att spela för IFK. När jag har tid tittar jag på matcherna på tv. Gör jag inte det kollar jag alltid upp hur det har gått.

Efter att du lämnade laget har de haft det tufft. Vad säger du om Blåvitts prestationer de senaste åren?

- De vann cupen åtminstone! Det var bra gjort. I fotboll går det alltid lite upp och ner. Även om förra säsongen inte var den bästa, är jag säker på att de slutar i toppskiktet av tabellen i år. IFK kommer studsa tillbaka, jag tror på dem.

För att fjolårets tolfteplacering i allsvenskan inte ska upprepas har flera spelare plockats in, där värvningen Marek Hamsik sticker ut. Ett annat tillskott är den förre AIK-anfallaren Kolbeinn Sigthorsson, född i isländska Reykjavik.

- Jag har sett honom spela när vi båda varit med i A-landslaget. Han har haft en väldig otur med en del skador under karriären, men besitter fortfarande kvalitéer. Han är en riktigt bra striker - under tiden i Ajax var han en världsklassanfallare. Kolbeinn blir nog en viktig spelare för Göteborg, säger Omarsson om sin landsman och försöker svara på hur det kommer sig att islänningar tidigare varit så lyckosamma i Blåvitt:

- För att vara ärlig vet jag inte riktigt varför det har varit så. Det skulle kunna vara för att spelare från Island älskar att jobba hårt för att hjälpa laget så mycket som möjligt.

Om de som kommer från Island historiskt gjort det bra i IFK Göteborg - Hjalmar Jonsson och Ragnar Sigurdsson är två exempel - har det inte alls gått vägen för islänningarna i Elias Omarssons favoritlag, Liverpool. Ingen som fötts på ön har spelat någon tävlingsmatch för storklubben, även om Haukur Ingi Gudnason var “nära” att LFC-debutera i slutet av 90-talet. Enligt egen utsago ska han under sin period i klubben blivit lovad en startplats av dårande tränaren Roy Evans. Det kom en skada senare att sätta stopp för.

- Hela min familj består av supportrar till laget, och jag är inget undantag. Jag har följt dem sedan dag ett. Det vore en dröm att få spela på Anfield någon gång, men samtidigt måste man vara realistisk. Jag menar, nu tillhör jag ett lag i den nederländska andradivisionen. Jag ser inte att kontrakt från dem kommer komma särskilt snart.

Vi får ändå fortsätta tro på att du spelar i Liverpool någon dag.

- Absolut. Jag hoppas!