Jeremejeff debutmålskytt i Nederländerna

Alexander Jeremejeff, som sommaren 2019 lämnade BK Häcken för spel i Dynamo Dresden, ramlade under förra säsongen ur den tyska andraligan med Dresden och blev i stället nyligen utlånad till nederländska storlaget Twente FC över den här säsongen. Jeremejeff har fått hoppa in i säsongens två första matcher, och hoppade även under fredagen in i hemmamötet med Groningen i den tredje omgången Eredivisie.

Då fick anfallaren äntligen fira sitt första mål i Nederländerna.

Jeremejeff, som hoppade in i den 79:e minuten, skallade nio minuter senare in bollen i mål efter en hörna till slutresultatet 3-1. Det innebär att Twente nu har sju poäng efter tre matcher och toppar Eredivisie, men med en match mer spelad än övriga toppkonkurrenter. Jeremejeff är i sin tur nu noterad för ett mål på lika många matcher.

I Groningen gjorde svenske mittfältaren Ramon Pascal Lundqvist 65 minuter på planen, medan svenske lagkamraten Gabriel Gudmundsson var utanför matchtruppen.