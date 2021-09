Karlssons succé - matchens lirare efter dubbla mål

Jesper Karlsson, 23, gjorde sitt första ligamål för säsongen när AZ förlorade med 1-3 mot Twente i torsdags. Under söndagen var den svenske landslagsyttern på jakt efter nya mål när AZ tog emot Go Ahead Eagles - och mål skulle det bli.

Redan efter fyra minuters spel hittade Karlsson nätet när han satte dit 1-0. I den 83:e minuten blev han sedan tvåmålsskytt när han klev fram och skickade in 3-0 från straffpunkten. Matchen slutade hela 5-0 när AZ tog sin blott andra ligaseger på sex försök den här säsongen och efteråt blev Karlsson utsedd till matchens lirare för sin fina insats.

Falkenbergssonen Karlsson blev uttagen till förbundskapten Janne Anderssons trupp i den senaste VM-kvalsamlingen och fick hoppa in under slutkvarten mot Grekland. På tisdag tar Andersson ut truppen till kvalmatcherna hemma mot Kosovo och just Grekland den 9 respektive 12 oktober.

ANNONS