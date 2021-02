Klart: Ajax-målvakt stängs av i ett år för dopning

Ajax gav under fredagen besked om att rekordvärvningen Sebastien Haller inte får spela i Europa League under den resterande delen av den här säsongen med anledning av att anfallaren inte blivit registrerad i klubbens Europa League-trupp.

Nu kommer nästa smäll för storklubben.

Ajax meddelar, via sin hemsida, att Uefas disciplinära kommitté har tagit beslut om att stänga av den nederländska klubbens målvakt Andre Onana, 24, i tolv månader för en "dopningsöverträdelse". Under en kontroll i oktober i fjol fann man ämnet Furosemide i spelarens urin. Avstängningen gäller från och med i dag och gäller all fotboll.

Ajax skriver vidare, på sin hemsida, att Onana mådde dåligt under morgonen, den 30 oktober, och därmed tog ett piller för att lindra det. Han tog omedvetet Lasimac, vilket är ett läkemedel som hans fru fått utskrivet. Onana ville, enligt Ajax, inte fuska, men Uefa anser ändå att spelare har skyldighet att veta om de stoppar i sig förbjudna ämnen.

- Vi tar avstånd från prestationsförbättrande läkemedel, och står självklart för ren idrott. Det här är ett fruktansvärt bakslag för Andre, men också för oss som klubb. Andre är en toppmålvakt, som har visat sitt värde för Ajax i många år och han är väldigt populär bland supportrarna, säger Ajax vd Edwin van der Sar i en kommentar på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Vi hade hoppats på en villkorlig avstängning alternativt en mycket kortare avstängning än tolv månader eftersom att det här förmodligen inte var tänkt att stärka hans kropp och därmed förbättra hans prestanda.

Ajax och Onana kommer att överklaga domen till idrottens skiljedomstol, Cas.

Onana är sedan en tid tillbaka förstemålvakt i Ajax. Han anslöt under vintern 2015 från Barcelonas akademi och har kontrakt till sommaren 2022. Den här säsongen är han noterad för 26 matcher i alla turneringar.