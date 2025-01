Olsson utanför truppen - ska genomföra transfer

Simon Olsson har varit ryktenas man och Expressen har uppgett att AIK, Djurgården och Elfsborg skickade bud till Heerenveen i förhoppning om att värva mittfältaren.

Häromdagen uppgav tidningen att den landslagsmeriterade svensken hade bestämt sig för att gå till Elfsborg, som han lämnade för just Heerenveen år 2022. Även nederländska lokaltidningen Leeuwarder Courant rapporterar att Heerenveen säljer Olsson till Elfsborg.

En övergång är också nära förestående. 27-åringen är utanför Heerenveens trupp mot Ajax och klubben uppger att det är för att han ska genomföra en transfer.

I Heerenveens trupp saknas även nyförvärvet Marcus Linday, senast i Västerås SK. 21-åringen är sjuk. Svenske Hussein Ali, som gjort landskamper för Irak, återfanns i startelvan.

▪️ Marcus Linday is ziek

▪️ Ion Nicolaescu is geblesseerd

▪️ Simon Olsson is bezig met het afronden van een transfer https://t.co/9RQfZppNW2