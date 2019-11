Protest mot rasism i Nederländerna – spelet stoppas i samtliga matcher i helgen

”Rasism? De spelar vi inte fotboll”. Det är budskapet från nederländsk fotboll. I helgen kommer samtliga matcher i de två högsta divisionerna i Nederländerna att stoppas under en minut, rapporterar The Guardian.

Det var i en match i den nederländska andradivisionen mellan FC Den Bosch och Excelsior som anfallaren Ahmad Mendes Moreria fick utstå rasistiska tillmälen från delar av motståndarlagets supportrar. Det ledde till att Moreria tillfälligt lämnade planen.

Händelsen fick flera nederländska landslagsstjärnor att reagera kraftigt och när Georginio Wijnaldum gjorde 1-0 för landslaget mot Estland firade han tillsammans med Frenkie de Jong med en markering mot rasism. Lagkamraterna ställde sig bredvid varandra och pekade symboliskt på sina armar.

Nu kommer även de nederländska högstaligorna att göra en markering mot rasism i helgen. I både Eredivisie och andraligan Ereste Divisie kommer spelarna att stå stilla under den första minuten av samtliga matcher, rapporterar The Guardian. Protesten kommer att ske under budskapet ”Rasism? De spelar vi inte fotboll”.

Det nederländska fotbollförbundet har också meddelat att de kommer att undersöka händelsen mellan FC Den Bosch och Excelsior och att ett straff är möjligt mot klubben och dess supportrar.