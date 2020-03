Skrällen: Gustafson sänkte Ajax - tog Utrecht till cupfinal

Under onsdagen ställdes Ajax och Utrecht mot varandra i semifinalen av den nederländska cupen. Många hade nog tippat att Ajax skulle vinna matchen, men så blev det inte. Och det var Simon Gustafson som såg till att det blev en cupskräll.

Efter 30 minuters spel slog Gustafson in en inläggsfrispark in i straffområdet. Där befann sig Sander van de Streek, som knoppade in 1-0.

I matchens andra akt fick Utrecht straff i den 65:e minuten. Den förvaltade Simon Gustafson på bästa sätt genom att placera in 2-0.

Ajax lyckades inte resa fick från underläget, matchen slutade 2-0. Därmed är Utrecht i final medan Ajax är utslaget.

Vilka Utrecht ställs mot i final avgörs i morgon, torsdag. Då spelas den andra semifinalen mellan Feyenoord och NAC Breda.