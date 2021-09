Tvingas göra om hyllade tröjan

Inför säsongen släppte Ajax en Bob Marley-inspirerad matchtröja som blev hyllad världen över, och under lördagen bar det nederländska storlaget tröjan för första gången. Dock med lite ny design. Originaltröjan de släppte i somras har nämligen förbjudits av Uefa, rapporterar Goal.com.

Skälet till den förändrade tröjan är att den bröt mot Uefas regler då Uefa bara tillåter uttryck i form av klubblogga, tröjsponsor och reklam på ärmarna. Andra uttryck är inte tillåtet.

Skillnaden mellan originaltröjan och tröjan de använde i lördags är att originalet hade tre små fåglar broderade precis under kragen på ryggen - en röd, en grön och en gul - precis som i Bob Marleys låt Three Little Birds.

ANNONS

Anledningen till att klubben hyllar Bob Marley sträcker sig bak till 2008. Då spelade Ajax en vänskapsmatch mot Cardiff och låten spelades efteråt när klubbens supportrar stannade kvar på arenan efter matchen. Efter det blev låten ett givet inslag i klubbens supporterkultur och sjungs under varje match. Beslutet har välkomnats av familjen Marley

- Jag är rörd över att Ajax har tagit Three Little Birds och gjort den till sin hymn. Sådana berättelser värmer mitt hjärta och visar hur effektfulla låtar som den kan vara. Fotboll var allt för min pappa, och för använda hans ord, ”fotboll är frihet”, säger hans dotter Cedella Marley enligt Goal.