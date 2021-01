Van Ginkel äntligen tillbaka - första matchen på 983 dagar: "Har varit väldigt känslosamt"

Chelseas nederländske mittfältare Marco van Ginkel, 28, har under senaste två åren haft stora knäproblem. I början av oktober i fjol blev han dock åter utlånad till PSV Eindhoven, och under onsdagen gjorde han sin första tävlingsmatch på 983 dagar.

Van Ginkel hoppade nämligen in i den 87:e minuten i 3-1-förlusten mot AZ i Eredivisie. Visserligen blev det förlust, men nog var det skönt för spelaren att vara tillbaka på planen igen efter en lång tids frånvaro, då han senast kom till spel i en A-lagsmatch den 6 maj 2018 innan han skadade sig.

- Jag har jobbat hårt för det här och det har tagit lång tid, så det känns som en belöning. Jag var även med på bänken mot Ajax och då fick jag också känna på atmosfären igen. I dag (läs i går) fick jag några minuter, och det känns jättebra, säger han till ESPN.

Van Ginkel var lite tagen efteråt och kunde knappt tro att han varit borta i nära tusen dagar.

- Nästan tusen dagar? Jag slutade till slut att räkna dagarna, och det är inte det viktigaste. Jag var ensam i min återhämtning i hopp om att kunna spela fotboll igen. Det var en tid då det bara var en liten chans till det, och det har varit väldigt känslosamt. Nu är jag till slut här.

28-åringen anslöt under sommaren 2013 till Chelsea från Vitesse, men har sedan dess blivit utlånad till Milan, Stoke City och PSV Eindhoven. Det nuvarande låneavtalet med PSV sträcker sig till i sommar. Då går även mittfältarens avtal med Chelsea ut.

