Wålemark om första tiden i Nederländerna: "Det bästa som kunde hända"

I fjol fick Patrik Wålemark sitt stora genombrott när han stod för nio mål och sju assist i BK Häcken. Under hösten och vintern var övergångsryktena många, och i mitten av januari stod det klart att 20-åringen lämnar Sverige och allsvenskan för nederländska Feyenoord. Affären var Häckens största genom tiderna.

Wålemark berättar om den första tiden i sin nya klubb.

- Det har varit bra under de första veckorna. I och med att man kom mitt under säsongen så var det ju lite extra löp och så där, så det var mycket sömn och hård träning under den första månaden. Men nu, när man är inne i det, så känns det skitbra, säger Wålemark till Fotbollskanalen och lägger till:

- Alla tar hand om mig jättebra, så det var nog det bästa som kunde hända.

Vad är den största skillnaden mellan allsvenskan och Eredivisie?

- För det första så är det mer intensitet i allt som händer på planen. Det gör att det blir ett snabbare tempo på planen, så framför allt det. Sedan är det väl lite mer tryck på ligan, kan man väl känna. Lite större och med allt runt omkring.

Fler spelskickliga spelare?

- Ja, så är det ju. Men framför allt är det att alla har den här intensiteten. Alla lag kanske inte är så spelskickliga, men det finns ändå bra spelare överallt. Det är färre enkla bolltapp, vilket man märker direkt. Det är klart att jag har kommit till ett lag och en liga där de allra flesta spelarna är väldigt skickliga.

Feyenoord placerar sig just nu trea i tabellen med sju omgångar kvar att spela. Näst sist ligger derbyrivalen Sparta Rotterdam. Wålemark beskriver skillnaden mellan topp- och bottenlagen som stor.

- Nu har jag ju inte mött alla lag, men man kan känna det. På storheten i Feyenoord där jag är, med allt runt omkring. Men vad man har hört så är det ganska stora skillnader mellan toppen och botten.

Patrik Wålemark har ännu inte startat någon match i sin nya klubb, men har fått fem inhopp i ligan och ett i Europa Conference League. På positionen som högerytter konkurrerar, utöver Wålemark, den förre Premier League-anfallaren Alireza Jahanbakhsh och Arsenal-lånet Reiss Nelson.

- När jag kom till Häcken så var det väl jag och Yasin (Ahmed) som konkurrerade på kanten. Men jag har alltid sett det som något bra, att det finns konkurrens, så att man inte är nöjd. Det är ju skitbra spelare på alla positioner i Feyenoord, så man utvecklas som fan varje dag.

Jag gissar att kvalitetsskillnaden på truppen i Feyenoord kontra Häcken är stor?

- Ja, det får man väl ändå säga. Det är ju både unga spelare, men som ändå har varit på den här nivån ett tag, och så lite äldre som vet vad de ska göra. Alla är jävligt skickliga. Det är bara att hänga med!

Hur trivs du i Rotterdam?

- Skitbra. Det är ganska likt Göteborg, det är ju vatten genom hela staden. Lite större och lite mer högljutt, kanske! Nej, men de fixade allt åt mig väldigt snabbt, så det var väldigt enkelt att komma in och anpassa sig efter det.

- Sedan, att bo själv, tvätta, städa och den delen… Det är väl inte riktigt min grej. Men man lär sig, skrattar Wålemark.

Storklubbar som AS Monaco, Ajax och Atalanta uppgavs under vintern vara intresserade av att köpa loss Wålemark. Men det var först när Feyenoord hörde av sig som det på allvar blev tal om att ta steget ut i Europa.

- Jag kände väl att jag var redo. Men det fanns ju andra lag som var inne också, de som det har stått om i tidningen, så då var det väl lite fram och tillbaka. Men när Feyenoord dök upp i bilden, då var det bara att köra dit. Det kändes skitbra. De snackade med mig väldigt ofta, så det blev väldigt självklart. Jag är väldigt glad över det också.

I en intervju som gjordes av Fotbollskanalen innan flytten, berättade Wålemark att det viktigaste i en eventuell flytt är att hitta ett lag och en liga där han är involverad i mycket av spelet.

Känner du att du har hittat den miljön?

- Verkligen. Och genom att man har så skickliga spelare runt sig så gör det allt mycket enklare för mig och i min position. Det är väldigt få felpass och man får bollen där man ska ha den. Då är det bara att göra min grej när jag får bollen.