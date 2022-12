Blev årets namn - donerade prispengarna till fotbollsplaner i krigsdrabbade Syrien

Det norska fotbollsförbundets president Lise Klaveness har varit drivande i flera sociala frågor under sin tid som förbundspresident. Bland annat för att hjälpa migrantarbetare i Qatar och hjälpa HTQIA+-supportrar som rest till Qatar för att stödja sina länder i VM.

Men det tar inte slut där. Under fredagen tilldelades Klaveness pris som "Årets namn" av den norska tidningen VG, där vinnaren får ett pris om 50 000 norska kronor. Då hade Klaveness redan bestämt sig var hennes prispengar skulle gå: Till Football Pitches for girls and boys in Kobane, Raqqa and Qamishlo. En organisation som bygger fotbollsplaner för barn och unga i krigsdrabbade delar i Syrien med syfte att de ska kunna utveckla sig själv, spela fotboll och få någonting annat att tänka på.

- Jag vill att pengarna ska gå till ett projekt som hjälper de mest utsatta i samhället, där man kan använda fotboll som verktyg. Organisationen Football Pitches for girls and boys in Kobane, Raqqa and Qamishlo är därför ett bra och naturligt val, säger Klaveness till VG.

Den tidigare norske förbundspresidenten Per Ravn Omdal är en av ledarna i organisationen Klaveness donerar sina prispengar till. Han uttrycker en stor tacksamhet.

- Vi i organisationen är väldigt, väldigt glada att få det här stödet från Lise. Varje öre måste gå till byggnationen av fotbollsplaner, säger Omdal.

Det norska fotbollsförbundet har en lång tradition att använda fotboll som verktyg i sociala frågor. Man har ett tätt samarbete med landets utrikesdepartement kring flera olika projekt, där man idag är aktiva i 14 länder i mellanöstern.