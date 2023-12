Cantona ska hålla en konsert - i Norge

Manchester United-legendaren Eric Cantona är kanske mest känd som en fantastisk artist på fotbollsplanen. Fransmannens artistiska repertoar verkar dock sträcka sig ännu längre än så.

Cantona kommer nämligen åka till norska Kristiansand i april - för att hålla en konsert. Ikonen har på sistone börjat satsa på musiken, skriver VG.

- Den senaste tiden har han insett att han ska satsa på en musikkarriär. Vi har följt detta länge. Det är kul att vi fick honom till Norge, och att det äntligen löste sig, säger bokningschefen Daniel Stamnes.

2023 har Cantona släppt låtar som "Tu me diras", "The friends we lost" och "I'll make my own Heaven".

Hans mest streamade låt på Spotify är "Be our guest" med en och en halv miljon spelningar.

57-årige Cantona gick i pension som fotbollsspelare 1997. Under sin fotbollskarriär representerade han förutom Manchester United även klubbar som Leeds, Nimes, Montpellier, Marseille, Bordeaux och Auxerre.