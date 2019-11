Förbundet misstänker svensken för flera regelbrott - erkänner brister i sitt system

Varje år, under våren, släpper det norska förbundet en rapport innehållandes information om de norska klubbarnas ersättningar till agenter under föregående år. I dokumentet listas varje enskild affär som en agent varit delaktig i och det belopp som varje klubb sammanlagt betalat ut till agenter under året. Vem eller vilka agenter som varit delaktiga i affärerna i fråga framgår också. På listorna som rör åren 2016, 2017 och 2018 står Kian Karam uppskriven på över 20 ställen.

Svensken var dock inte registrerad som agent när han var en del av uppgörelserna, trots att det norska förbundets regelverk kräver att aktörer registrerar sig för att få vara verksamma i landet. Först den 26 april i år valde Karam att registrera sig hos det norska förbundet, efter att Fotbollskanalen samma dag tagit kontakt för att ställa frågor om hans affärer med Rosenborg.

Karam representerade nämligen Jonathan Levi när den offensive mittfältaren bytte Öster mot just Rosenborg sommaren 2017, därefter blev han en del av klubbens scouting-nätverk och sommaren 2018 placerade han sedan Issam Jebali, som han i flera år haft ett tajt band till, i det norska storlaget.

På de nämnda förbundslistorna står Karam uppskriven som agent på både Jonathan Levi och Issam Jebalis transfers till Rosenborg. Men på de kontrakt som skrevs när spelarna kom till Rosenborg syns inte Karams namn till över huvud taget. Klubben uppger att ersättningen för de två affärerna inte betalades ut till Karam som agent, utan som scout. Sportchefen Stig Inge Bjørnebye hävdar att Karam inte satt på dubba stolar vid Jebali-övergången och att ett fel från klubbens ekonomiavdelning gjorde att Karam skrevs upp på de nämnda förbundslistorna. Bjørnebye uppger samtidigt att ingen agent var delaktig i affärerna men att det var Karam som ”förmedlade” Levi och Jebali i samband med övergångarna.

Fotbollskanalen och den norska tidningen Adresseavisen har vid ett flertal tillfällen ställt frågor till norska fotbollsförbundet och Kristian Skjennum på förbundets övergångsavdelning. Han bekräftar att det i båda fallen, med Levi och Jebali, är inskrivet i avtalen som skickats in till förbundet att ingen agent varit en del av affären. Skjennum förklarar också att den förmedlarrapport som Karam funnits med i de senaste åren är baserad på vad klubbarna uppger i en årlig sammanfattning, av utbetalningar till agenter, som skickas in till förbundet.

”Orsaken till avvikelser mellan övergångsavtalen och det som rapporterats in måste Rosenborg svara på”, skriver Skjennum i ett mejl.

Han medger sedan att NFF upplevt en problematik i frågan om agenter och scouter.

”Generellt kan vi säga att det har varit en utmaning att specifikt definiera gränsen mellan förmedlarverksamhet, rådgivning och scouting etc… Utan att vi just nu har full översikt så vet vi att det finns avvikelser mellan övergångsdokumenten och årsrapporteringarna på flera ställen och gällande flera klubbar. På det här området måste NFF bli tydligare i sin information ut till klubbarna - och klubbarna måste bli mer medvetna och rätta sig mer efter reglerna med tanke på den information som anges i samband med att övergånsavtal/spelarkontrakt skickas in”.

Enligt det norska fotbollsförbundets regelverk får en person inte vara “ansvarig för tekniska, medicinska eller administrativa områden” i en klubb och samtidigt vara verksam som agent. Förbundet avgör från fall till fall om en persons roll i en klubb faller inom ramen för den ovan nämnda formuleringen i regelverket.

- Men jag kan inte se att det skett något regelbrott här, så som regelverket ser ut. Hade han (Karam) varit 100 procent anställd som scout i Rosenborg, då hade han inte kunnat vara förmedlare samtidigt. Men så länge han inte är anställd i klubben…, kommenterar Kristian Skjennum.

Han säger dock:

- Han är skyldig informera de spelarna som han eventuellt representerar gentemot Rosenborg att han jobbat för klubben tidigare. Om spelarna inte känner till det har han inte levt upp till de skyldigheter han har och då är det en intressekonflikt.

I ett mejl har Skjennum också skrivit:

”Att utföra ett uppdrag knutet till scouting för en klubb anser vi inte ska hindra en förmedlare (det är självklart beroende på omfattningen av uppdraget). För många förmedlare är scouting en central del av jobbet. Förmedlarna som i huvudsak är verksamma på den norska marknaden kan över tid utföra uppdrag och/eller vara involverade i kontraktsskrivningar med många olika klubbar. Det är inte ett otänkbart scenario att en förmedlare över tid exempelvis representerar en klubb i samband med en försäljning, därefter en spelare som ska skriva ett kontrakt med klubben och sedan utför ett rent scouting-uppdrag för klubben”.

”I de fallen är förmedlarna med anledning av förmedlarreglementet skyldig att informera om möjliga intressekonflikter. Exempelvis om en förmedlare har utfört ett scouting-uppdrag för Rosenborg och vid ett senare tillfälle ska representera en spelare som ska skriva ett kontrakt med Rosenborg - så bör/ska han upplysa spelaren om att han tidigare har jobbat på uppdrag för Rosenborg”.

Hur tolkar ni att Karam registrerade sig som agent hos er den 26 april i år?

”Karam anser sig nog vara (och det antagligen med rätta) primärt en scout. Men det råder liten tvekan om att han i sitt arbete i vissa fall utför uppgifter som också faller inom ramen för det som definieras som förmedlar-aktivitet. Vi antar att hans registrering är ett erkännande av det”, svarar Skjennum och fortsätter:

”Vi uppfattar scouting primärt som kartläggning av spelare för att kunna rapportera in/ge en detaljerad analys och värdering av spelare till en klubb. Så fort man förmedlar kontakt mellan spelare och klubb, är involverad i förhandlingarna mellan parterna eller diskuterar spelarnas sportsliga utveckling räknar vi det som förmedlarverksamhet”.

Skjennum bekräftar också att Karams arbetssätt i Norge lett till flera eventuella regelbrott de senaste åren, med tanke på att svensken inte varit registrerad som agent när han gjort affärer.

- Det finns några klubbar som skickat in kontrakt med hans namn och signatur på, men sen finns det andra exempel (av de affärer som blivit en del av de årliga förmedlarlistorna) där hans namn inte finns på kontrakten och där han endast använts som scout. I de fallen där han har utfört det som för oss definieras som förmedlarjobb borde han varit registrerad, men jag har inte kunskap om fallen i detalj. Och har ett regelbrott skett kommer klubben i fråga sanktioneras, säger Skjennum.

- Vi känner till att hans namn har dykt upp rörande enskilda övergångar de senaste åren. Runt flera av de övergångarna har det varit oklart om han har behövt vara registrerad eller inte. I de fallen där det varit oklarheter kan jag inte ge något definitivt svar. I några av ärendena kan han ha utfört förmedlarverksamhet, i andra rena scouting-tjänster.

Varför står han då som förmedlare på alla affärer i era årsrapporter?

- Det är baserat på vad klubbarna rapporterat in. Det kan ju vara bokfört så om både agent- och scoutingarvoden läggs på samma konto och så vidare. Det kan röra sig om missförstånd eller brist på medvetenhet från klubbarna. Men vilka resonemang de har fört när de skriver ”nej” på om en agent varit del av en affär men ändå rapporterar in att arvode betalats ut… det får nästan klubbarna själva svara på.

Skjennum erkänner att det funnits brister i förbundets system runt agenter.

- Vi har haft några utmaningar kopplat till det nya regelverket och uppföljningar av det. En del saker har varit oklara, men nu har vi kunnat anställa en person, på en halvtidstjänst, så uppföljningen (av affärer) har blivit mer frekvent. Fram till nyligen hade vi inte kapacitet till att följa upp.

Hur kan en icke-registrerade aktörer få jobba som förmedlare?

- Det är något som vi har mer kontroll på nu. Vi följer upp saker klart mycket mer nu. Vi känner väl att vi har haft mer än nog med jobb att sy ihop en årlig rapport, och har inte prioriterat att kontrollera av uppgifterna i den mot övergångarna.

Skjennum vill inte svara på om han tycker att förbundet skött frågan för dåligt.

- Det får de över mig i systemet svara på. Jag tänker att speciellt årsrapporten är bra med tanke på öppenhet, och att det viktigaste är att den blir så komplett och utfyllande som möjligt. Där blir klubbarna skyldiga ett svar, om det finns avvikelser mellan det som uppgetts i rapporten och övergångsavtalen, säger han.