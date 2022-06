Höjd beredskap kring Norges landskamp - efter dödsskjutningen i Oslo

Det var under natten till lördagen som en gärningsman i 40-årsåldern avlossade flera skott mot en gaybar i centrala Oslo. Två personer dödades i skottlossningen och ytterligare ett 20-tal personer har skadats, varav minst tio allvarligt.

På lördagskvällen tar Norge emot Nya Zeeland på Ullevål i en träningslandskamp. För VG bekräftar Norges fotbollsförbund att polisen då kommer öka beredskapen kring matchen.

- Matchen spelas som planerat, men polisen ökar beredskapen runt stadion. Manifestationen som vi har planerat blir nu ännu viktigare för oss som arrangör och de 16 533 människorna som har köpt biljett, säger kommunikationschef Gro Tvedt Anderssen till tidningen.

- Vi kommer att markera med en tyst minut. Vi ska spela med sorgeband. Alla spelarna vill ha pride-kaptensbindel vid inmarschen, och så ska vi ha regnbågsfärgade hörnflaggor. Alla i fotbollsfamiljen är djupt påverkade av händelsen. Våra tankar går till de anhöriga och drabbade.

Rekordmånga åskådare väntas till landskampen, då det tidigare publikrekordet ligger på 15 762 åskådare. Norska förbundsstyrelsen skulle egentligen ha gått med i prideparaden som var planerad att äga rum i centrala Oslo under lördagen, men efter dådet har paraden blivit inställd.

"Jag är oerhört ledsen å deras vägnar som har förlorat någon i natt, de som gick från att festa till att behöva fly för sina liv i centrala Oslo, de som nu måste vaka över sin nära och kära på sjukhuset och alla i LGBTI-gemenskapen som i dag känner rädsla och oro. Vi måste stå tillsammans", skriver Lise Klaveness, ordförande i NFF, på Twitter.

Även norska landslagsstjärnan Caroline Graham Hansen har uttalat sig på Twitter:

"Att hata en annan människa så mycket att du önskar den död, för att den visar kärlek, skrämmer livet ur mig. I dag skulle det vara en så fin dag för kärlek. All kärlek", skriver hon.

Svenska landslag befinner sig för tillfället i Båstad på ett förläger inför EM. Även de svenska spelarna har reagerat på dödsskjutningen i Oslo.

- Jag tycker att det är fruktansvärt att något sådant inträffar och jag tycker inte att vi ska behöva ha det i samhället, att man ska behöva vara orolig för sådana händelser. Jag tycker det är jättetråkigt, säger Emma Kullberg.

