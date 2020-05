Kabran redo för ny säsong i Norge - var i fjol på lån till Elfsborg: "Hade egentligen velat spela mer".

Tidigare BP-anfallaren Kevin Kabran, 26, anslöt vintern 2018 till norska laget Start, men var med om en tung första säsong i klubben, då laget ramlade ner till den norska andraligan. I fjol blev han därmed under våren utlånad till Elfsborg, men fick varierat med speltid och blev inte noterad för något mål på elva framträdanden i allsvenskan.

Nu ser han tillbaka på utlåningen till Borås-laget, som inte till hundra procent blev som han tänkte sig, då det just var varierat med speltid.

- Det var en bra tid i Elfsborg, men sedan är det klart att det gick upp och ner för laget och jag fick kanske inte spela så mycket som jag ville, men det var ändå en bra tid, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag hade egentligen velat spela mer och bevisa mer vad jag går för, men när jag spelade tycker jag att jag gjorde det bra.

Kabran återvände därmed under fjolårssommaren till Start och hjälpte laget upp till Eliteserien igen. Totalt sett gjorde han ett mål och tio assist på 18 matcher i Norge 2019, där kvalet mot Lillestrøm var speciellt, då Start vann första mötet med 2-1 och sedan låg under med 4-0 i andra mötet, som till slut slutade med 4-3-förlust och därmed uppflyttning med anledning av fler gjorda bortamål i dubbelmötet.

- Jag kände att det var ett bra beslut att komma tillbaka, börja spela igen och hjälpa laget upp till Eliteserien, så jag känner att det var ett bra beslut, säger han och fortsätter:

- Vi vann ju som sagt första matchen med 2-1 i kvalet och sedan kom vi dit till Åråsen (Lillestrøms hemmaarena) och fick en rejäl smäll med 4-0. Då var det väl i princip över för de flesta, men när vi fick in 4-1 kände vi att det kunde gå och sedan fick vi in 4-2 och 4-3 snabbt, alla mål kom ju under typ sex minuter, så det var helt sjukt.

Var det mycket glädje efteråt?

- Det var otroligt, men man förstod inte riktigt vad som hade hänt. Det var kanske mer lättnad också. Vi hade ganska stor press på oss att gå upp redan från början, men kom sedan till kval och gjorde det på det sättet.

Norges regering har sedan tidigare gett grönt ljus till premiär för Eliteserien den 15 juni - och därmed har nu Kaban något att ta sikte mot.

- Det känns som att vi har något på gång, så jag hoppas att det blir en bra säsong, säger han och fortsätter:

- Men det är just nu svårt att veta exakt vad vi går för eftersom att vi inte tränat tillsammans på två månader, så just nu är det svårt, men jag tror att vi kan göra det bra.