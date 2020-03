Kaos i Norge: Klubbarna fruktar att svenska lag kan roffa åt sig spelare gratis

Coronaviruset slår hårt mot världen och fotbollen. Flera svenska klubbar har de senaste dagarna vittnat om en ekonomisk ovisshet och i Norge är det stora krisrubriker just nu. Högstaligan i grannlandet har skjutits upp till i maj och masspermitteringar hos klubbarna kan bli verklighet.

Leif Øverland, administrativ direktör hos ligaorganisationen NTF, sa följande till Eurosport i dagarna:

- Jag förväntar mig permitteringar. Om klubbarna inte permitterar spelare nu, då gör de inte sitt jobb.

Permittering är ett grepp som en arbetsgivare kan ta till och som innebär att arbetstagaren under en period inte har några arbetsuppgifter. I Norge har regeringen beslutat att presentera ett krispaket, med anledning av coronaviruset, som innebär att de som permitteras får lön i 20 dagar (jämfört med 15 tidigare). Arbetsgivaren betalar de två första dagarna och staten de resterande 18.

För några dagar sedan rapporterade NRK att Norsk Toppfotball då fruktade att samtliga spelare och tränare i de två högsta serierna kan permitteras inom kort. I Norge är nämligen idrotten helt på paus. All organiserad idrottsaktivitet, både inomhus och utomhus är förbjuden fram till 27 mars. Elitklubbarna på herrsidan är eniga om att inte genomföra organiserade lagträningar under hela mars månad.

Under tisdagskvällen höll spelarfacket (Niso), ligaorganisationerna (NTF på herrsidan och Toppfotball Kvinner på damsidan) och det norska förbundet i ett krismöte under vilket parterna enades om att det finns grund till permitteringar, med anledning av att all idrottslig aktivitet är stoppad av myndigheterna. Arbetsgivarna kan helt enkelt inte sysselsätta sina anställda.

Klubbarna hade tidigare kommit fram till att det krävdes en diskussion med spelarfacket innan permitteringar blev till verklighet. De fruktar nämligen att spelare som permitteras flyttar gratis till andra lag, framför allt till Sverige, som är ett av få land som har ett öppet transferfönster (fram till 31 mars).

- Klubbarna i Norge vill stå enade och ha spelarföreningen med sig, men utmaningen är att det är till liten hjälp om svenska agenter knackar på dörren direkt, sa nämnde Øverland till Aftenposten i måndags.

För att förhindra spelartapp till bland annat Sverige har det norska fotbollsförbundet skickat in ett förslag till Fifa om ett stopp för övergångar så länge problematiken kring coronaviruset finns.

I Norge har klubbarna nått en "gentlemens agreement" om att man inte ska roffa åt sig varandras spelare som permitteras. Men det stoppar inte svenska lag från att slå till.

- Det är det klubbarna fruktar. Det kan bli verklighet. Därför menar vi att det är viktigt att få till ett solidariskt upplägg i Europa, säger Nils Fisketjønn på förbundets tävlingsavdelning.

14 dagar efter att en spelare blivit permitterad har den rätt att hitta en ny arbetsgivare. Den kan alltså säga upp sitt avtal och fritt gå till en annan klubb.

I ett pressmeddelande skriver förbundet, klubbarna och spelarfacket att man enats om att föreningarna själva kan bestämma vilka spelare i en trupp som ska permitteras om det är en åtgärd som vidtas. Det upplägget skyddar alltså klubbarna från att, om de har möjlighet att behålla personal, tappa de spelarna som har högst marknadsvärde.

VG skriver att tre klubbar i högstaligan på damsidan, Arna-Bjørnar, Vålerenga och Avaldsnes, har skickat ut permitteringsvarsel till samtliga i sin sportsliga organisation (inklusive spelare). På herrsidan har Vålerenga, Haugesund och Sandefjord gjort det till den administrativ personal.

Ligaorganisationen NTF:s ordförande Cato Haug till Aftenposten om risken för spelarflykt:

- För oss vore det kritiskt om spelare väljer att gå till exempelvis en utländsk klubb. Lyckligtvis är Niso (spelarfacket) och vi klubbar eniga om att vi måste jobba med lojalitet och solidaritet. Även Uefa ser över saken, och det kan komma ett nytt regelverk.

Även de stora klubbarna i Norge överväger att permittera spelare. Till och med Rosenborg, som dominerat norsk fotboll under många år, riskerar att behöva permittera spelare och tränare. Huvudtränaren Eirik Horneland är medveten om att han "sitter i samma båt som alla andra i samhället".

- Det är inte mer synd om mig än någon annan som eventuellt blir permitterad, säger Horneland till Adresseavisen.