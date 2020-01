Officiellt: Stahre tar över norsk klubb

Mikael Stahre lämnade hösten 2017 BK Häcken för att ta över MLS-klubben San Jose Earthquakes, men fick i september 2018 efter en svag resultatrad sparken. Stahre har sedan dess varit utan uppdrag, men är nu klar för en ny klubb.

Sarpsborg, som i fjol slutade på tolfteplats i norska högstaligan, meddelar att Stahre tar över som ny huvudtränare i klubben med ett kontrakt över de kommande tre säsongerna.

- Mikael Stahre är en offensivt lagd tränare med bra meriter. I Sverige har han levererat fantastiska resultat med alla klubbar han har lett i allsvenskan. Han står för en fotboll som vi tror kommer att passa Sarpsborg väldigt bra. Under processen har han seglat upp som vårt klara förstaval. Vi är trygga med att det här blir en bra matchning, säger klubbens sportchef Thomas Berntsen i en kommentar på Sarpsborgs hemsida.

Stahre själv om nya uppdraget:

- Jag är enormt ödmjuk över att få jobba i en elitklubb som Sarpsborg. Det finns värderingar som jag känner igen mig väldigt mycket i. Det finns ett hårt arbetande klimat i klubben och det är väldigt ödmjuka människor. Ömsesidighet är väldigt viktig och det är viktigt med både energi och intensitet. Det är ord som också betyder mycket för mig som person, säger han i en kommentar på hemsida.

Sarpsborg kom under 2018 på åttondeplats, under 2017 på tredjeplats och under 2016 på sjätteplats i norska högstaligan. Under säsongen 2018/2019 var Sarpsborg med i samma grupp som Malmö FF i Europa League. Då slutade det norska laget sist i gruppen.

Stahre har tidigare, utöver Häcken och San Jose, bland annat basat över kinesiska klubben Dalian Aerbin, grekiska klubben, Panionios, IFK Göteborg och AIK. Under 2019 ledde tränaren AIK till SM-guld och seger i svenska cupen.