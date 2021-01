Rosenborgs "dödsschema": "Helt galet"

Rosenborg slutade i fjol på fjärde plats i Eliteserien. Det var en rejäl missräkning för Åge Hareide och den norska storklubben, som nu i stället förbereder sig för nästa säsong med stenhård träning, tre pass om dagen. Klubbens fem svenskar Jonathan Augustinsson, Adam Andersson, Dino Islamovic, Stefano Vecchia och Rasmus Wiedesheim-Paul har därmed fått slita i veckan och kommer även att få göra det i ytterligare två veckor framöver.

Nu berättar Wiedesheim-Paul mer om det hårda försäsongsschemat.

- Vi tränar i princip tre gånger om dagen. Vi får gå upp vid sex på morgonen och därefter börjar vi med åtta kilometer löpning vid sju, sedan frukost, fotboll och därefter lunch. Efter det är det antingen styrketräning eller individuell träning med avslut och sådär, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- I slutet av förra säsongen fick vi reda på att det skulle bli det här, så det var bara att ställa sig in på det. Det är helt galet.

Varför kör ni så hårt?

- Jag tror att det är för att vi ska ha ännu större chanser att konkurrera om guldet med tanke på att vi kom fyra förra året, vilket vi inte är nöjda med. Vi siktar alltid på att vinna i den här klubben och då finns det inget annat än att jobba hårt.

Har du varit med om något liknande tidigare?

- Vi tränade väldigt hårt i Halmstad också, men inte på den här nivån.

Är du trött på kvällarna?

- Ja, det blir mest vila och att äta så mycket som möjligt. Sedan får vi ledigt till helgen, men det är väl bra att köra på nu för att vara redo till säsongen. Vi har ju en del att ta igen efter förra säsongen, säger anfallaren.

Wiedesheim-Paul, som anslöt till Rosenborg från Halmstads BK i fjol, kom till spel i fyra matcher under hösten förra säsongen. Han menar att han skulle komma in i allt då.

- Jag kom in lite speciellt där efter att jag hade haft corona, samtidigt som vi hade det tufft i några matcher med flera förluster i rad. Då var det lite svårt för mig att komma in, och de sa också att det inte är så enkelt för mig som ny att komma in i laget med nya spelare och ett nytt spelsystem när det inte riktigt fungerar. Tanken var därmed att jag skulle få lite speltid och komma in lite inför den säsongen som kommer nu, så det var så det fick bli.

Han fortsätter:

- Men nu känns det bra att vara med och konkurrera från början, så man har en hel försäsong med träningsmatcher. Då är man mer konkurrenskraftig.

Vad har du för förhoppningar på säsongen?

- Det är att vi ska vinna både serien och cupen, och sedan att vi ska ta oss ut i Europa genom kvalet. För egen del är det att spela så mycket som möjligt och bidra med mål.