Rosenborgs Johansson ser stor utmaning för svensk fotboll: "Gäller från både klubbarnas och SvFF:s sida"

Rosenborgs succétränare Alfred Johansson har en gedigen bakgrund som tränare inom ungdomsfotbollen. 34-åringen har varit verksam i både Djurgården och AIK:s akademier, samt i FC Köpenhamns motsvarighet.

Johansson la tidigt ner spelarkarriären för att inleda en ny karriär som tränare. De första stegen togs i moderklubben Enköpings SK - men beslutet att satsa på yrket fullt ut kom några år senare.

- Då bodde jag i Stockholm och var ungdomstränare i Djurgården. Det gick ändå helt okej. Jag tyckte att det var roligt och kände att jag blev bättre hela tiden. Jag pratade med folk som var bättre än mig på att vara fotbollstränare och jag kände att: "Det där är smart” och “Det där vill jag testa på". Då blev man supermotiverad, man förstod vad de pratade om. Så där bestämde jag mig för att: "Nu är det bara det här", berättar han i podden Lundh.

Du är utbildad i Portugal. Började du scanna av marknaden? "Vad ska jag göra för att bli så bra som möjligt och skaffa de rätta verktygen?". Var det så det gick till?

- Ja. Det började med att jag på den tiden svängde från att gå en yrkeshögskoleutbildning i Stockholm till att söka till GIH och tränarprogrammet. Det var en naturlig start då jag bodde i Stockholm. Sedan, det här med Portugal, det kom några år senare efter att ha varit i Köpenhamn ett par år.

Var kommer ditt självförtroende ifrån?

- Jag brukar inte tänka att jag har självförtroende, men det får jag ibland. Den ryggsäcken jag upplever att jag har fått med mig från klubbarna jag har varit i, de utbildningarna jag har tagit, de människorna jag har jobbat med, och det jag har testat och sett om det fungerar eller inte - det känner jag mig trygg i. Den organisationen som är runt U17 och U19 i FCK… Det kändes inte som att jag tog ett stort steg när jag gick från FCK:s U19 till Rosenborg, utifrån att leda ett team av heltidsanställda personer och jobba med folk som har gjort mål på Santiago Bernabeu och sådär. Därifrån får man en slags självsäkerhet, tänker jag.

- Vi nämnde även utbildningen i Portugal. Där satt jag vid samma skolbänk som folk med en otrolig ryggsäck jämfört med mig och kände att: "Vi kan prata med varandra". De var intresserade av mina tankar och jag var intresserad av deras tankar. Det fick man självsäkerhet av, man kände att man var duktig.

Under hösten 2023 var Johansson med i Fotbollskanalens poddserie “Blågul framtid - om krisen i svensk fotboll”. Serien ämnade att försöka belysa de problem och möjliga åtgärder som fanns för svensk fotboll på sin väg framåt efter ett mörkt år.

13 månader senare, när Johansson gästar podden Lundh, har en hel del hänt i svensk fotboll. Herrlandslaget vann sin Nations League-grupp och ska gå in i ett VM-kval under 2025. Flera svenska spelare tillhör numera världseliten på sina respektive positioner. Allsvenskan har sålt talanger för rekordsummor och har haft tre lag som spelat i Europa under hösten.

Så, hur står sig svensk fotboll i jämförelse med sina grannländer idag? Johansson menar att det är en stor fråga som man måste titta på utifrån olika infallsvinklar.

Högstaligor:

- Tittar man på objektiva underlag är det enkelt att peka på att norska och danska högstaligorna ligger betydligt högre på Uefa-rankingen än vad Allsvenskan gör. Där står sig Allsvenskan sämre och där räknar man de senaste fem åren. Nu får vi se, nu har några svenska lag tagit sig till europeiska gruppspel. Jag hoppas av hela mitt hjärta att koefficienten för Allsvenskan kan öka så att vi får en ännu konkurrenskraftigare liga jämfört med resten av Skandinavien och Europa.

Landslag:

- Tittar man på landslaget så gör varken Norge eller Sverige det särskilt bra. Danmark har gjort det bra men har också haft det lite tuffare på slutet. Ska man titta på de parametrarna så står vi oss lite sämre än våra grannar, kan man väl konstatera utan att vara kontroversiell.

Utlandsproffs:

- Tittar man på antalet spelare ute i topp fem-ligorna i Europa så ligger vi också lite kinkigt till, om man kollar ungefära antalet spelare och spelminuter i topp fem-ligorna. I alla fall när jag kollade för ett år sedan ungefär.

- Tittar vi på de allra största stjärnorna så ligger vi kanske rätt bra till. Det är väldigt positivt. Nu var jag själv och såg Viktor Gyökeres göra mål på Alvalade (Sporting Lissabons hemmaplan, reds.) i helgen. Alexander Isaks och Dejan Kulusevskis framfart och så vidare. Där händer det någonting positivt.

Men det finns ett område där Johansson anser att Sverige har ett stort jobb att göra: Arbetet med unga spelare.

- Nu blir jag kanske mindre populär, men det är spelare som har fått sin fotbollsutbildning från 15 års ålder och senare utanför Sveriges gränser. Framför allt Isak och Kulusevski. Är det någonstans där min bestämda uppfattning är att vi i Sverige har ett stort jobb att göra så är det vårt arbete med unga spelare. Vår spelarutbildning och våra resurser runt våra unga spelare. Där tycker jag att svenska klubbar satsar alldeles för lite ekonomi och där har vi ett jobb att göra. Både från klubbarnas sida och från förbundets sida.

