Simba om snabba resan, sitt tuffa 2021 och stora framtidsdrömmarna: "Det är Real Madrid till 100 procent­"

2021 blev ett tufft fotbollsår för Moonga Simba. Den 21-årige yttern, som växte upp i Stockholm och spelade ungdomsfotboll i Brommapojkarna, hade det svårt att ta en startplats i norska Brann efter flytten från Västerås SK i superettan.

Simba fick visserligen starta sju av 14 ligamatcher under vårsäsongen, men Brann vann bara en av dessa matcher och sparkade då huvudtränaren Kåre Ingebrigtsen. Han ersattes av sin assisterande tränare Eirik Horneland, som inte lät Simba starta en enda av de 16 sista ligamatcherna. I stället fick svensken nöja sig med nio inhopp under hösten när Brann slutade på negativ kvalplats.

Den avgörande kvalmatchen mot FK Jerv utvecklades sedan till ett sanslöst drama där Brann föll efter en rafflande straffläggning. Simba hoppade in i matchen och satte Branns första straff, men tvingades ändå konstatera att säsongen slutade i en högst oväntad nedflyttning. 2022 spelar Brann utanför den norska högstaligan för blott andra gången sedan 1987.

- Det var väldigt tufft för många, speciellt den sista kvalmatchen. Det var svårt att ta in att vi verkligen åkte ner, med tanke på hur stor klubben är. Det var många som ville ha oss kvar i serien och det var synd att vi inte klarade det. Det var hemskt, säger Simba till Fotbollskanalen med ett par månaders distans till matchen.

Hur upplevde du den sista kvalmatchen?

- Det var en väldigt sjuk match. Känslorna gick upp och ner hela tiden. När vi gjorde 4-4 i förlängningen så ville ingen fira, för alla var helt utmattade av känslor. Att det blev så, att vi åkte ur, hade jag aldrig kunnat tänka mig. Men det var också en upplevelse och jag tror det kommer göra oss starkare.

Hur var det under hösten när du inte fick starta någon ligamatch under den nye tränaren?

- Det var tufft. En väldigt intressant utmaning. Jag fick alltid agera inhoppare, så jag fick inte den här rytmen eller kontinuiteten. Men den utmaningen gjorde mig starkare, säger Simba, och går in på sina tankar inför 2022:

- Jag vill bara spela så mycket som möjligt och söker speltid. Om det blir här eller någon annanstans får vi se. Just nu är jag inställd på att fortsätta i Brann. Jag gillar staden och klubben, men om jag inte får spela får jag kolla på andra alternativ.

Du har inte spelat i allsvenskan än. Vad tänker du kring att göra det?

- Jag är ju från Sverige, så under hela uppväxten drömde jag om att spela i allsvenskan. Det hade varit kul såklart, men nu är jag här i Norge och jag vill bevisa mig själv här.

Simbas resa till norska Eliteserien gick fort. När säsongen 2020 startade var han knappt ordinarie i ettan-klubben Sandviken, men i augusti snappades han upp av Västerås i superettan. Där fick högeryttern sitt genombrott, varpå flera allsvenska klubbar visade sitt intresse. Valet föll dock på Brann.

- Det som lockade mest var att Brann var väldigt tydliga med att de skulle ge mig tid att utvecklas och skriva ett långt kontrakt (över 2024). Vi har ett ungt lag här, så man får chansen. De har ett intressant projekt här. Det var bara synd att säsongen blev som den blev, men jag tror fortfarande på det här projektet.

Det är ett ganska stort steg att gå från ettan i Sverige till Eliteserien i Norge på ett år. Hur ser du på din resa?

- Det är klart jag har suttit och reflekterat över det. Ibland har jag tänkt att det är sjukt att det gått så snabbt. Det är inte så länge sedan jag inte var en startspelare i Sandviken. Att komma till Västerås och bli startspelare där i slutet av 2020 och sedan till Brann… det har gått väldigt snabbt. Jag är tacksam för chansen. Jag känner alltid att jag vill ta chansen direkt om jag får den och visa att jag kan. Det har varit en sjuk resa och jag hoppas den fortsätter till något bättre i framtiden.

Vad gjorde att du kunde ta de stora stegen i din utveckling under 2020?

- Thomas Askebrand tog in mig till Västerås och såg min potential. Han var väldigt tydlig med att jag skulle göra det jag är bra på om och om igen, att jag skulle vara orädd, så det är en grej jag har utvecklat väldigt mycket. I slutet i Västerås började det gå bra för laget och jag kände att jag hade en stor påverkan på det laget. Utvecklingen gick spikrakt uppåt. Det var väldigt skönt för mig, för jag visste att jag hade det i mig hela tiden. Jag var frustrerad över att jag inte kunde få ut det tidigare, så den hösten i Västerås var väldigt viktig för mig.

Nu står Simba först och främst inför uppdraget att ta Brann tillbaka till Eliteserien, men den 21-årige yttern har förhoppningsvis en lång karriär framför sig.

- Jag vill spela i de största ligorna och turneringarna. Det är alltid det man har drömt om. Jag vill alltid hitta någonstans där jag kan vara glad och spela fotboll. För mig är det viktigt att känna att jag alltid har kul. Det kanske låter lite klyschigt, men för mig är det väldigt viktigt att ha roligt när jag spelar.

Någon speciell liga eller klubb du drömmer om?

- Det är Real Madrid till 100 procent. Det är den största klubben. Det är en lång väg dit, men man får drömma lite. Det har alltid varit mitt favoritlag.

Vilka favoritspelare har du i Real Madrid?

- Jag gillar Karim Benzema och Luka Modric väldigt mycket. Det är två fantastiska spelare.

Har du hämtat inspiration från andra spelare i ditt spel?

- En spelare jag är väldigt inspirerad av, även om han inte haft en jättebra karriär, är Hatem Ben Arfa. Det är lite oväntat, men det är en spelare jag ser upp till väldigt mycket. Sättet han spelar på och hans riktningsförändringar är något jag beundrar väldigt mycket. Hans fotboll är fantastisk.

Om vi går tillbaka till säsongen som väntar - vad vill du uppnå under 2022?

- Jag vill först och främst bli mer effektiv och försöka få så mycket speltid som möjligt. Om jag får förtroendet vill jag visa varför jag ska ha kvar platsen hela tiden och jobba hårt. Det är inte många som får chansen att spela i Brann. Det är en stor klubb, så man måste visa att man förtjänar att spela här. Vi ska upp igen och det hade varit väldigt kul om jag kan leda laget till att göra det.

Som nedflyttat lag från högstaligan kommer Brann bli ett förväntat topplag i den norska andradivisionen - ett lag som alla andra vill slå extra mycket. Frågan är hur de klarar av att tackla det favoritskapet.

- Jag tror vi kommer tackla det bra. Många lag kommer visa stor respekt för oss och vi kommer föra matcherna. Personligen tror jag det kommer bli bra för mig och laget. Det kommer bli ett roligt år, men samtidigt är det en väldigt stor press på oss. Vi måste upp. Det finns inget annat. Det ska bli kul att se om vi klarar pressen eller inte. Det är något jag ser fram emot väldigt mycket, säger Moonga Simba.

Tror du att ni klarar av den pressen då?

- Jadå, 100 procent. Inga tvivel.