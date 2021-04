Spelarna larmade om rasism - nu lämnar tränaren: "Känns hopplöst"

De senaste dagarna har det stormat rejält runt Strømsgodset i den norska högstaligan. Lagets tränare Henrik Pedersen har utretts av klubben efter larm om att han ska ha uttryckt sig rasistiskt. Först friade klubben honom från anklagelserna och meddelade att dansken skulle vara kvar på sin post.

Men därefter framkom det att sju spelare i truppen kontaktat det norska spelarfacket med anklagelser om rasism. Det ledde till en fortsatt utredning och många interna möten, bland annat ett där spelartruppen fick framföra sina tankar till klubbledningen.

Nettavisen uppger att Pedersen anklagas för att bland annat ha använt uttrycket "niggerbodies" om några av sina spelare under ett träningsläger i fjol. Under ett möte den här vintern ska tränaren även ha kallat en spelare för "idiot monkey", enligt tidningen. Även norska Discovery har publicerat liknande uppgifter. Enligt tv-kanalen hävdar en spelare att Pedersen kallat honom för "nigger" och just "idiot monkey".

- Det är korrekt att personen som larmat menar att de uttrycken användes riktat mot honom. Henrik Pedersen tar starkt avstånd från att han har kallat honom för något sådant. Utifrån våra undersökningar har vi inte hittat något som bekräftar att de uttrycken använts, sa Strømsgodsets ordförande Ivar Strømsjordet till Discovery i samband med att uppgifterna publicerades.

- Vi har lyssnat till både personen som larmats uppfattning och Henrik Pedersens uppfattning. Sen har vi pratat med många andra. Ingen kan bekräfta att det som uttrycktes var direkt mot personen i fråga. Tvärtemot har vi fått höra om olyckliga uttryck men inte de här två.

Discovery: Vad för slags andra "olyckliga uttryck" är det tal om?

- Det kan ha använts uttryck på träningsplanen som "African boy" och "African time" om afrikanska spelare.

Trots att klubben gett sitt stöd till tränaren står det nu klart att Pedersen lämnar sin post. I ett pressmeddelande bekräftar Strømsgodset att man går skilda vägar och klubben hävdar att "parterna har en gemensam önskan om att skapa ro runt klubben".

- Det här var inte ett avslut som jag önskade. Jag är starkt oenig kring och kritisk till både anklagelserna som förts fram och själva processen som genomförts. Det känns trist och meningslöst att lämna Strømsgodset och killarna på det här sättet. Men situationen är ur kontroll på ett sätt som gör att jag inte hade något annat val än att bidra till enighet om den här lösningen, speciellt med hänsyn till alla som älskar Strømsgodset. Att ta hänsyn till Strømsgodset som klubb, spelarna, de anställda, funktionärer, sponsorer och inte minst de härliga fansen är trots allt viktigare än att ta hänsyn till mig som individ, säger Henrik Pedersen i pressmeddelandet.

- Anklagelserna om att jag har uttryckt mig diskrimerande går emot allt jag står för, både som människa och ledare. Jag har alltid haft nolltolerans mot alla former av fördomar eller diskriminering av hudfärg, etnicitet, kön, sexuell läggning eller religion. Jag beklagar å det starkaste att jag i lösryckta situationer från en tid tillbaka har använt ord som uppfattats på ett annat sätt än vad jag har menat

- Det känns hopplöst att kämpa mot anklagelser som inte har kunnat dokumenteras och som plockas fram på ett lösryckt sätt, månader och år efter att de påstådda uttrycken ska ha använts. Det blir närmast omöjligt att försvara sig ordentligt mot sådana anklagelser.

Ordföranden Ivar Strømsjordet säger följande i en kommentar:

- Vi är uppriktigt ledsna över att skiljas åt under de här omständigheterna. Vi önskar Henrik allt gott vidare i tränarkarriären. Vi har en djup respekt för det fotbollsmässiga jobb och arbetet med alla människor som han utfört i vår klubb.