Utlånad ÖFK-back har utgående avtal: "De kanske vet mer än jag"

Douglas Bergqvist fick en hel del speltid i ÖFK och i fjol och efter att Ian Burchnall blev ny tränare i klubben var 26-åringen i princip ordinarie. I vintras gjorde dock klubben en del förstärkningar på de positioner Bergqvist oftast används på och precis innan övergångsfönstret stängde blev han utlånad till FK Haugesund i norska ligan. Där har det blivit åtta framträdanden sedan ankomsten.

- Det har varit bra. Det tog lite tid att komma in i det, jag kom så pass sent in på säsongen. Men det har varit bra. Jag har fått spela, även om jag inte fått lika mycket speltid som jag hade velat. Men det är många matcher kvar nu under de här kommande två månaderna, säger han till Fotbollskanalen.

Du fick gått om speltid förra året, varför blev det utlåning?

- Förra året efter sommaren, under den nye tränaren, så spelade jag varje match. Men sedan hade de lite väl lite olika planer. De tog in lite nytt och jag kanske inte hade fått spela lika mycket som jag hade velat. Då blev det utlåning i sista minuten och jag trivs. Det har varit bra hittills.

Samtidigt är det inte överdrivet mycket tid att vinka på vad gäller hans framtid, vare sig i ÖFK eller Haugesund. Låneavtalet med den norska klubben sträcker sig till de 31 juli och det finns en köpoption i avtalet. Med ÖFK står han kontrakterad säsongen ut. Framtidssamtalen är dock inte på dagordningen ännu.

- Nej, ingenting hittills.

Vad känner du själv?

- Jag har ingen aning. Det är många matcher nu och jag vill spela så mycket som möjligt och hjälpa laget här. Sedan får vi se vad som händer.

Har du haft någon kontakt med ÖFK under den här perioden?

- Nej, jag har inte haft någon kontakt med dem sedan jag lämnade.

- Jag har fortfarande kontrakt med dem fram till dess (31 december), och vi får se då. De kanske vet mer än jag. Men vi har inte snackat hittills.