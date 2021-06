Wiedesheim-Paul målskytt för Rosenborg - slog till efter två minuter

Det finns en hel del svenskar i Rosenborg. Stefano Vecchia, Jonathan Augustinsson, Adam Andersson, Guillermo Mollins och Rasmus Wiedesheim-Paul.

När Rosenborg under söndagen reste till Gulskogen i Drammen för att ta sig an Strömgodset i Eliteserien, som inte har uppehåll under EM, fanns den sistnämnde svensken med i målprotokollet.

Efter bara två minuter på matchklockan slog Wiedesheim-Paul till och gav Rosenborg ledningen med säsongens andra mål. Tyvärr, för svenskarnas del, räckte det inte hela vägen. Strömgodset kvitterade i den 62:a minuten på straff och vann sedan genom ett sent segermål i den 86:e minuten.

Rosenborg ligger därmed fyra i Eliteserien efter förlusten med fler matcher spelade än lagen bakom.

Rasmus Wiedesheim-Paul står efter söndagens match noterad för två mål och en assist på sex framträdanden i Eliteserien.