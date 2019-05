Arsenals skytteligavinnare och cykelsparkande italienare i "Veckans lag"

MÅLVAKT

(1) Anthony Lopes, Lyon: Man räckte inte till för att utmana PSG om ligatiteln, men det ser däremot ut att bli en CL-plats för Lyon. Helgens 3–0-seger mot Marseille på Stade Vélodrome betyder att laget har fyra poängs marginal ner till fjärdeplacerade St-Étienne. En av helgens stora hjältar var 28-årige Lopes som noterades för sex räddningar och sin åttonde hållna nolla den här ligasäsongen. Mycket talar för att man antingen förlänger hans kontrakt, som löper ut 2020, eller säljer honom till sommaren.

FÖRSVARARE

(1) Alessandro Florenzi, Roma: Med tio minuter kvar av stormötet med Juventus så väggspelade Florenzi sig fri och chippade snyggt in matchens första mål förbi Szczesny. Matchen slutade 2–0 till huvudstadslaget, vilket innebär att man nu har känning på den fjärde och sista CL-platsen. Med två matcher kvar av säsongen har Roma endast tre poäng upp till Atalanta. Kapten Florenzi, som efter en skadefylld vår är tillbaka och i helgen gjorde sin fjärde raka match från start, noterades även för fyra skott, fem passningar in i boxen och fem vunna dueller.

(5) Aymeric Laporte, Manchester City: Laporte rundade av sin första hela säsong i England med att bli matchvinnare i den avgörande titelmatchen mot Huddersfield. Vid ställningen 1–1 nådde Laporte högst på en hörna, som han nickade in i målvaktens bortre hörn. Stod även för fem vunna dueller och 110 lyckade passningar (110/112). Konkurrensen om de två mittbacksplatserna är stenhård, men 24-åringen har otvivelaktigen varit den allra bästa. Inte konstigt att han fanns med med i “Årets lag” i Premier League.

(4) Gerard Piqué, Barcelona: Spanjoren dominerade från sin centrala försvarsroll i helgens 2–0-vinst mot CL-aspirerande Getafe och var en av anledningarna till att motståndare inte hade ett enda avslut på mål. Det var en retur på en Piqué-nick som ledde till att Vidal kunde peta in lagets ledningsmål. 32-åringen, som har spelat 34 ligamatcher under säsongen, noterades även för elva vunna dueller och 69 lyckade passningar (69/78), varav två in i boxen. Är de Ligt tänkt som Piqués långsiktiga ersättare?

(1) Ferland Mendy, Lyon: En av många talangfulla spelare i dagens Lyon - Mendy, Aouar, Ndombele. Mendy, född 1995, visade prov på en följsam defensiv i helgens 3–0-vinst mot Marseille med sina fem vunna dueller. Noterades även för 39 lyckade passningar (39/45), varav tre in i boxen. Mendy har dragits med skador under våren, men ser nu ut att vara tillbaka på den nivå som vänsterbacken höll under höstsäsongen.

MITTFÄLTARE

(1) Thorgan Hazard, Mönchengladbach: Det verkar bara vara en tidsfråga innan Hazard presenteras av Dortmund, då spelaren själv har bekräftat att han är överens med klubben. Det blir en intressant flytt för 26-årige Hazard, som för fyra år sedan bestämde sig för att lämna resterande Hazard-bröder i Chelsea. I helgens 4–0-vinst mot Nürnberg stod mittfältaren för ett mål och en assist - vilket innebär att han är uppe i 21 poäng (10+11) på 32 matcher i årets Bundesliga. Stod även för tre skott och sex passningar in i boxen.

(2) Thomas Delaney, Dortmund: Dansken finns med för andra gången den här säsongen. Har tillsammans med Axel Witsel bildat ett av ligans absolut bästa och mest passningsskickliga mittfältspar, vilket Delaney visade i Dortmunds 3–2-vinst mot Düsseldorf med dubbla poäng. Han assisterade först till lagets ledningsmål och gjorde själv den ack så viktiga 2–1-målet. Stod även för 58 lyckade passningar (58/62) och sju bollvinster på offensiv planhalva. Drömmen om en första ligatitel på sju år lever ända in i den avslutande omgången.

(1) Allan, Napoli: Varken Allan eller Napoli har lyckats upprätthålla höstsäsongens fina spel och resultat, men i helgen tog man en 2–1-vinst mot Spal, vilket gör att man kommer att sluta på andra plats i årets Serie A. Då passade 28-årige Allan, som i höstas gjorde sin efterlängtade landslagsdebut, på att göra sitt första ligamål för säsongen. Han tog emot bollen, vände bort en motståndare i samma rörelse och placerade snyggt in avslutet i det bortre hörnet. Stod även för nio vunna dueller, tre inträden med boll in i offensivt straffområde och 62 lyckade passningar (62/69), varav sex in i boxen.

ANFALLARE

(1) Riyad Mahrez, Manchester City: Det har inte varit en okomplicerad debutsäsong för Citys rekorddyra nyförvärv från Leicester, men i säsongens sista ligamatch fanns han med från start. Mahrez tackade för förtroendet och stod för dubbla poäng: ett fint avslut utanför straffområdet och en hörna till Laportes 2–1-mål. I Premier League har det blivit sju mål och fyra assist för 28-åringen. Stod även för fem skott, tio passningar in i boxen och fyra bollvinster på offensiv planhalva. Vad är Citys plan för Mahrez?

(3) Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal: Anfallskollegan Lacazette utsågs till “Årets spelare” i Arsenal, men det är Aubameyang som har gjort flest mål. Helgens två mål mot Burnley innebar att han, tillsammans med Mané och Salah, vann skytteligan i sin första hela säsong i England. Sedan flytten från Dortmund i januari 2018 har Aubameyang gjort 53 poäng för Arsenal - och nu spekuleras det att klubben vill förlänga hans kontrakt, som löper ut sommaren 2021. Mot Burnley noterades han även för åtta skott och fem bollvinster på offensiv planhalva.

(3) Andrea Belotti, Torino: Han som var en av Europas allra hetaste anfallare för ett par år sedan har haft det tufft att motsvara de högt ställda förväntningarna. Men i helgen blev det två mål, vilket gör att han nu är uppe i 15 till antalet i årets Serie A, i Torinos 3–2-vinst mot Sassuolo. Det första målet kom till efter att han påpassligt tagit sig in i straffområdet och petat in en passning från De Silvestri, och det andra efter en otrolig cykelspark på inlägg från De Silvestri. Stod även för fyra skott, tio passningar in i boxen och sju duellvinster.

(Antalet gånger i “Veckans lag”). Observera att uttagningen baseras endast på den data som Playmaker.ai har fått fram om spelarnas prestationer.