Bayern, Arsenal och City dominerar i "Veckans lag", enligt Player Index

LONDON. Joshua Kimmich, Thomas Müller och Robert Lewandowski finns alla med i "Veckans lag", som baseras på den unika tjänsten Player Index, efter helgens storvinst mot Wolfsburg. Det bådar gott för Bayern München, som senare i kväll tar sig an Liverpool i Champions League.

Våren 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med dataplattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett banbrytande sätt. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

(1) Bernd Leno, Arsenal: Nyförvärvet från Bayer Leverkusen har fått en pangstart på sin karriär i England. Tanken var att han skulle spelas in under debutsäsongen för att sedan ta över som nummer ett i samband med att Petr Cech går i pension. Men en skada på Cech i höstas innebar att 27-åringen fick chansen även i ligaspelet - och som han tog den. För ett par veckor sedan, i matchen mot Tottenham, stod han för en av säsongens allra mest spektakulära räddningar, och i förra helgens stormöte med Manchester United var han återigen en av planens bästa. Med sina fyra räddningar stod Leno för sin femte hållna nolla i PL.

FÖRSVARARE

(4) Joshua Kimmich, Bayern München: Kimmich är en av få spelare som hållit en genomgående hög nivå under säsongen, men likt resterande spelare i Bayern München har han växlat upp på slutet. I helgens storvinst mot Wolfsburg stod högerbacken för två skott, ett mål, sju passningar in i boxen och sex inträden med boll i offensivt straffområde. Han lyckades även få fram 65 passningar till rätt adress (65/71). Med sina tio målgivande passningar toppar han assistligan i Bundesliga. Blott 24 år gammal.

(3) Gerard Piqué, FC Barcelona: Med för andra veckan i rad! Känslan är att Barcelona har blandat och gett under årets säsong, och att man ofta har förlitat sig på att Lionel Messi ska göra det omöjliga. Men trots det innehar man serieledningen i La Liga, med sju poängs marginal till Atlético på andra plats. Styrkebesked! I helgens 3–1-vinst mot Rayo stod Piqué för 39 lyckade passningar (39/48) och fyra duellvinster. Han kom även med i målprotokollet, hans fjärde den här ligasäsongen.

(1) Nico Elvedi, Borussia Mönchengladbach: Det svänger i Mönchengladbach. Man gick in i helgens möte med Mainz med två förluster och 1–8 i målskillnad på de senaste två matcherna. Men klubben reste sig - mycket tack vare en storspelande Elvedi. Den 22-årige schweizaren var involverad i speluppbyggnaden med sina 90 lyckade passningar (90/96) och stod för en gedigen försvarsinsats med sju vunna dueller. Hans mål, ett skott som kom till efter en tilltrasslad situation, blev matchavgörande (0–1).

(2) Sead Kolasinac, Arsenal: Ännu en spelare som lämnat Schalke 04 som bosman de senaste säsongerna. Har stundtals haft problem i defensiven i en fyrbackslinje, men är desto mer framgångsrik som wingback i Arsenal, vilket hans 7 assist på 18 ligamatcher pekar på. I helgens säsongsdefinierande 2–0-vinst mot Manchester United stod han för fem passningar in i boxen, fyra vunna dueller och 42 passningar till rätt adress (42/53). Blir intressant att se hur Emery väljer att formera sitt lag om man lyckas få över Nicolás Tagliafico från Ajax, som Arsenal spekuleras vara intresserat att köpa.

MITTFÄLTARE

(7) David Silva, Manchester City: Ingen spelare har varit med i ”Veckans lag” vid fler tillfällen är Silva! Lagets vicekapten spelade återigen en nyckelroll när man stod för en gedigen insats mot Watford på hemmaplan. Matchen slutade 3–1 till hemmalaget, efter att Silva stått för en assist och fem inträden med boll in i offensivt straffområde. Det blev även 95 lyckade passningar, varav tolv in i boxen, för den 33-årige spanjoren. För Citys del väntar Swansea i FA-cupen på lördag innan man går på landslagsuppehåll.

(4) Marco Reus, Borussia Dortmund: Det som såg så lovande ut har övergått till att bli något av en ångestsäsong för Dortmund. Bayern München är ikapp poängmässigt, efter att Dortmund åkt på dubbla poängtapp i Reus skadefrånvaro i februari. Kaptenen är nu tillbaka, vilket han visade i helgens 3–1-vinst mot Stuttgart. Han stod visserligen för det ack så viktiga ledningsmålet och 46 lyckade passningar (46/51) - men hans insats kommer snarare att bli ihågkommen för hur han hjälpte till i försvarsspelet: tio vunna dueller och sju bollvinster på offensiv planhalva.

(2) Thomas Müller, Bayern München: Det var en av veckans stora snackisar, den att Tysklands förbundskapten Joachim Löw meddelade att Müller inte fanns med i hans framtidsplaner. Det blir intressant att se hur Löw agerar om Müller fortsätter hålla samma höga nivå under säsongsavslutningen som han gjorde i helgen. Han stod nämligen för ett mål och en assist i 6–0-vinsten mot Wolfsburg. Det blev även åtta passningar in i boxen och sex bollvinster på offensiv planhalva. Det är ett formstarkt Bayern som tar sig an Liverpool i München i returmötet i Champions League.

ANFALLARE

(4) Raheem Sterling, Manchester City: Att Sterling finns med på FA:s lista över Premier Leagues bästa spelare den här säsongen ser jag som en självklarhet. I 3–1-vinsten mot Watford stod han för säsongens första hattrick (1,26xG) och sju passningar in i boxen. I Premier League har det blivit imponerande 26 poäng (15+11) och totalt sett stoltserar han med 19 mål och 16 assist på 39 matcher (alla turneringar inräknade).

(2) Robert Lewandowski, Bayern München: Med för andra veckan i rad! Helgens två mål (1,05xG) innebar att Lewandowski tog sig förbi Claudio Pizarro som den icke-tysk som gjort flest mål i Bundesligas historia. Nu snackas det om att Bayern vill förlänga med Lewandowski, vars kontrakt löper ut sommaren 2021. Hans två mål innebar även att han gick upp i ensam skytteligaledning i Bundesliga, med två fler gjorda mål än Luka Jovic på andra plats. Här har Liverpool något att fundera över.

(2) Wissam Ben Yedder, Sevilla: Det hör inte till vanligheterna att vi får se ett äkta hattrick. Han inledde målskyttet i den 48:e matchminuten genom att smita in bakom Real Sociedads backlinje och skickligt få bollen över en utrusande Juan Soriano. Han tog sig sen påpassligt fram och nickade sitt andra mål i matchen ett par minuter senare. Han fullbordade sitt hattrick i matchminut 61, efter slarv i bortalagets försvarslinje. Ben Yedder utnyttjade det, rundade Soriano i bortamålet och kunde enkelt placera in sitt tredje mål. För Sevillas del innebar trepoängaren att man nu har fem poäng upp till Getafe på fjärde plats.

(Antalet gånger i ”Veckans lag”) - observera att veckans lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.