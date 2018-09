Dubbelt Sampdoria i Veckans lag - flera oväntade namn

Chelsea har, i jämförelse med förhandsfavoriterna Liverpool och Manchester City, gått lite under radarn under säsongsinledningen. Men efter fem spelade omgångar huserar man längst upp i Premier League-tabellen, och mycket tack vare Eden Hazard som återigen stod för en makalös insats. I Frankrike går PSG som tåget, liksom Bayern München i tyska Bundesliga.

Hela säsongen kan du följa hur placeringarna på listan skiftar beroende på hur spelarna presterar, och senare i vår satsar vi på att landa i en slutgiltig ranking över de bästa spelarna säsongen 2018–19. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett Player Index ”Veckans lag” som baseras på hur spelarnas rank har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Luigi Sepe (1), Parma: I sin fjärde ligamatch för Parma kom den första nollan för Napoli-lånet. Pepe stod för sju räddningar mot ett frenetiskt jagande Inter på bortaplan, som totalt fick iväg 28 skottförsök, och säkrade Parmas första trepoängare för säsongen. Fick höga betyg i italienska medier och såg i samma veva till att sätta käppar i hjulet för ett Scuddeto-jagande Inter.

FÖRSVARARE

Thomas Meunier (1), PSG: Mycket talar för att PSG står som slutsegrare i Ligue 1 nästa vår. I fredags säkrade huvudstadsklubben sin femte raka vinst, som gör att man drygar ut serieledningen till fem poäng ner till Marseille. I 4–0-vinsten mot St-Étienne var belgaren en av planens bästa. Man höll visserligen nollan, men det var i offensiven som Meunier utmärkte sig mest. Han genomförde fyra nyckelpassningar och stod för åtta passningar in i offensivt straffområde. Hans överlappande spelstil minskar pressen på PSG:s offensiva kantspelare.

Joachim Andersen (1), Sampdoria: Det var först framåt våravslutningen som 22-årige Andersen, som skrev på för Sampdoria under fjolårssommaren, cementerade sig i startelvan. Han spelade 90 minuter i förra omgångens vinst mot Napoli liksom i helgens 5–0-vinst mot Frosinone. Han höll nollan, stod för en målgivande passning och fick fram tolv längre passningar (av 15) till rätt adress. Möjlig genombrottssäsong för dansken!

Sergio Ramos (2), Real Madrid: Med för andra veckan i följd. Spanjoren har sedan länge gjort sig ett namn för stenhårt försvarsspel och att kliva fram när det gäller som mest. Men i Julen Lopeteguis lagbygge har han även fått uppgiften att vara en centralfigur i speluppbyggnaden. Stod för flera öppnande passningar till det centrala mittfältet och agerade ständigt understöd till försvarskollegorna. Genomförde 66 passningar (av 73) och kom till två avslut, men Real Madrid fick nöja sig med en poäng (1–1) i den svåra bortamatchen mot Athletic Bilbao.

Marcel Schmelzer (1), Dortmund: I ett, relativt, oerfaret Dortmund visar pålitlige Schmelzer sitt värde i såväl defensiven som på offensiv planhalva. Dortmund hade inga större problem i hemmamatchen mot Eintracht Frankfurt (3–1) och har fått en flygande start på säsongen med sju poäng på de inledande tre matcherna. Tysken spelade 90 minuter, vann nio dueller varav sex högt upp i banan och fick fram hela 53 passningar (av 59) till rätt adress.

MITTFÄLTARE

Thiago Alcantara (1), Bayern München: Tidigare i somras spekulerades det att 27-årige Thiago kunde komma att lämna Bundesliga, men klubben kan skatta sig lyckliga att spanjoren valde att stanna. Han har hittills spelat varenda minut under hösten i ett Bayern München som radat upp segrar. Stod för 139 passningar (!) varav 130 gick fram till medspelare i lördagens 3–1-vinst mot den förväntade toppkonkurrenten Bayer Leverkusen.

Granit Xhaka (1), Arsenal: Unai Emery har valt att ge förtroende till Granit Xhaka och talangfulle Mattéo Guendouzi på det centrala mittfältet under säsongsinledningen, och efter lördagens bortavinst mot Newcastle (2–1) ser det ut som att Xhaka har gått om sin yngre kollega i rangordningen. Detta kan visa sig viktigt då defensivt lagda Lucas Torreira kan komma att spelas in i startelvan på en av de centrala mittfältarnas bekostnad de kommande veckorna. Stod för 85 passningar och tryckte även in ledningsmålet från distans med en kanonfrispark. Tredje raka vinsten för Arsenal.

Eden Hazard (1), Chelsea: Cardiff tystade visserligen Stamford Bridge i matchinledningen, men snart därpå tog Hazard över showen med sina tre mål. Som så ofta förr visade belgaren sitt värde för ett Chelsea som annars, stundtals, ter sig aningen statiskt i offensiven. Trepoängaren innebar att Hazard sköt upp Chelsea i serieledning med full pott efter fem omgångar. Klubbens tränare Maurizio Sarri frågade sig, efter matchen, om det finns någon i Europa som just nu är bättre än Hazard (?).

ANFALLARE

Angel Di Maria (1), PSG: I köpstarka PSG är förväntningarna högt ställda och du riskerar att bänkas vid minsta formdipp. Men argentinaren har imponerat på nya tränaren Thomas Tuchel och fått förtroende i säsongsinledningen. I fredags blev det ett nytt mål och innebär att kantspelaren har mäktat med fem poäng (2+3) i höstens ligaspel. Målet till trots, Di Marias 18 (!) passningar in i offensivt straffområde är det som utmärker hans prestation i 4–0-vinsten.

Grégoire Defrel (1), Sampdoria: Det hör inte till vanligheterna att Sampdoria har två spelare med i Europaelvan. Defrel, som är utlånad från Roma, blev tvåmålsskytt i helgen mot Frosinone. Det innebär att han mäktat med fyra mål i ligaspelet hittills och parkerar därmed högst upp i Serie A:s skytteliga. Vinsten innebar att Sampdoria gick upp till femte plats i ligan med sex poäng på tre matcher. Får Albin Ekdal spela kontinentalfotboll redan nästa säsong?

Marius Wolf (1), Dortmund: 23-åringen imponerade så pass mycket under fjolårssäsongen att Dortmund valde att betala runt 50 miljoner kronor för Frankfurts relativt okända tysk. Den prislappen kan visa sig vara ett kap om Wolf fortsätter på det inslagna spåret. Wolf fick chansen från start på högerkanten, stod för ett mål - det ack så viktiga 2–0-målet i 3–1-vinsten - och satte ytterligare press på de mer namnstarka konkurrenterna på kantplatserna.

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.