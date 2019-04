Fick Warnock att tappa fattningen - med i "Veckans lag", enligt Player Index

Våren 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med dataplattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett banbrytande sätt. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

(1) Neto, Valencia: La Liga-klubben har stått för en smått otrolig upphämtning under våren. Helgens imponerande bortaseger mot Sevilla, vilket var lagets 16:e raka utan förlust, gör att man sätter press i kampen om den åtråvärda fjärdeplatsen. Neto var en av planens bästa med sina sex räddningar, som även innebar att han hållit nollan vid tio tillfällen i årets La Liga. Har Neto det som krävs för att gå hela vägen i Europa League?

FÖRSVARARE

(1) César Azpilicueta, Chelsea: Högerbacken stod för omgångens mest uppmärksammade mål och som föranledde att Cardiffs tränare Neil Warnock fullkomligt tappade det. Azpilicueta passade på när linjedomaren stod och sov, och från en uppenbar offside-position nickade han in sitt första ligamål för säsongen. Matchen slutade 2–1 till Chelsea, efter det att spanjoren dessutom noterats för fem bollvinster på offensiv planhalva, 14 vunna dueller och 41 lyckade passningar (41/48).

(1) Dan-Axel Zagadou, Dortmund: Bundesliga-klubben gjorde ett välbehövligt ryck inför helgens säsongsdefinierande Der Klassiker i och med 2–0-vinsten mot Wolfsburg. Laget räddades till slut av dubbla mål på stopptid, men först efter att Zagadou stått för en imponerande försvarsinsats. Den 19-årige fransmannen stod för åtta duellvinster och visade prov på fint passningsspel med 55 lyckade passningar (55/60).

(1) Kurt Zouma, Everton: Verkar äntligen ha tagit sig tillbaka från den allvarliga knäskada han ådrog sig för ett par säsonger sedan. Zouma, 24, har stått för 26 framträdanden i årets Premier League, och i helgen noterades han för sitt andra ligamål. Han nådde högst på en hörna, i kamp med landsmannen Issa Diop, och skickade in ledningsmålet mot West Ham. Matchen slutade med en 2–0-vinst för Everton, som med två raka ligavinster tar sig upp på nionde plats.

(1) Ben Chilwell, Leicester: Gissningsvis blir Chilwell en av sommarens stora följetonger. 22-åringen, som skrev på ett femårskontrakt så sent som i höstas, har stått för en imponerande säsong och det spekuleras att Atlético Madrid ser honom som Lucas Hernández ersättare. I helgens 2–0-vinst mot Bournemouth stod han för 54 lyckade passningar (54/68), varav fem in i offensivt straffområde, och fem vunna dueller. Assisterade Wes Morgan till lagets ledningsmål.

MITTFÄLTARE

(1) Koke, Atlético Madrid: Mittfältaren var en av planens giganter i 4–0-vinsten mot Alavés på bortaplan. Han assisterade såväl Diego Costa till 2–0 som Thomas Partey, som innebar 4–0. Helgens två poäng innebär att Koke noterats för 11 poäng på 32 matcher den här säsongen. 27-åringen, som är kontrakterad fram till sommaren 2024, stod även för 59 lyckade passningar (59/67), tre passningar in i boxen och fyra vunna dueller. För Atléticos del innebär trepoängaren att man har två poäng ner till Real på tredje plats.

(1) Thomas Mangani, Angers: Omgångens kanske minst väntade uttagning. 31-åringen räddade nämligen laget två gånger om från straffpunkten i den svåra bortamatchen på Stade Vélodrome mot Marseille. Han stod även för fyra avslut, elva passningar in i boxen, fyra inträden med boll in i offensivt straffområde och nio bollvinster på offensiv planhalva.

(1) Sergej Milinkovic-Savic, Lazio: 24-åringen ser äntligen ut att ha kommit igång, efter att han under stora delar av säsongen haft svårt att följa upp fjolårets poängskörd. I helgen stod han nämligen för matchens enda mål på San Siro i bortamötet med Inter, hans fjärde ligamål den här säsongen. Han följde med upp i anfallet, hittade en yta vid den bortre stolpen och nickade påpassligt in Luis Albertos inlägg. Han stod även för tio vunna dueller och tre bollvinster på offensiv planhalva.

ANFALLARE

(7) Lionel Messi, FC Barcelona: Ingen spelare har varit med vid fler tillfällen i “Veckans lag” än Messi. Segern satt långt inne, men 31-åringen såg med sina två mål till att Barcelona gick segrande ur stadsderbyt mot Espanyol. Det första kom till efter ett tilltrasslat försök till en Panenka-frispark som Víctor Sánchez nickade in i eget mål, det andra efter ett kliniskt avslut på pass från Malcom. Han stod även för sex skott, tolv passningar in i boxen och sex inträden med boll in i offensivt straffområde.

(2) Iago Aspas, Celta Vigo: Aspas blev stor hjälte i comebacken, efter att ha gått skadad i nio av de senaste elva ligamatcherna, med sina två mål. Trepoängaren mot bottenkonkurrenten Villarreal var direkt livsviktig för Celta, som med nio omgångar kvar nu endast har en poäng upp till säker mark. Aspas noterades även för 33 lyckade passningar (33/40), varav fyra in i boxen, och fyra avslut.

(2) Yussuf Poulsen, RB Leipzig: Den 24-årige dansken bildade anfallspar med Timo Werner, med Emil Forsberg i en släpande roll där bakom. Poulsens tre mål mot Hertha gör att han går mot sin mest målrika säsong i karriären. Noterades även för fem passningar in i boxen.

(Antalet gånger i ”Veckans lag”) - observera att veckans lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.