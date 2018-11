Här är allsvenskans fem bästa spelare 2018 - enligt Player Index

Tidigare i våras inledde Fotbollskanalen ett samarbete med dataplattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett banbrytande sätt.

Guldstriden i allsvenskan levde in i det sista. AIK reste ner till Kalmar för att säkra sitt första guld sedan 2009, medan Norrköping var tvingade att bortabesegra Häcken för att sätta press på Rikard Norlings manskap. Det blev till slut AIK som stod som slutsegrare, efter att Robin Jansson nickat in matchens enda mål på Guldfågeln Arena.

Malmö FF tog den sista Europaplatsen i och med trepoängaren mot Elfsborg. Deras säsong får delas in i två delar, en minst sagt svag inledning följt av en makalös uppryckning under Uwe Rösler.

Avslutningsomgångens stora förlorare blev Hammarby, som trots en meriterande fjärdeplats hade större förhoppningar på hur hösten skulle utspela sig. Stockholmslaget ledde allsvenskan stora delar av våren, Jiloan Hamad nosade på en landslagsplats - och Stefan Billborn visade sig vara en träffsäker rekrytering. Nu får man bygga vidare på årets utveckling, och satsa ännu högre tills nästa allsvenska säsong.

Häcken, Östersund och Djurgården tog de efterföljande platserna - tre lag med liknande poängskörd men med vitt skilda säsonger. Häcken inledde svagt men reste sig, mycket tack vare högpresterande Paulinho ochDaleho Irandust. Östersund förlorade såväl sin tränare som sina nyckelspelare, men lyckades trots det fortsätta på det inslagna spåret. Djurgården, som skulle bygga vidare på förra årets fina placering och årets cupguld, lyckades inte ersätta Felix Beijmo och Tino Kadewere - och det kändes som att klubben, spelarna och supportrarna såg de avslutande tio omgångarna som en transportsträcka till vinternfönstret och nästa års allsvenska säsong.

Dalkurd och Trelleborg fick lämna, men frågan är om man får sällskap av Brommapojkarna? I nästa vecka inleds kvalspelet mot AFC Eskilstuna.

Allsvenskans fem bästa spelare säsongen 2018 (ingen inbördes ordning), enligt Player Index:

Markus Rosenberg, Malmö FF

Kapten Rosenberg hade ingen vidare start på säsongen, och med tolv spelade omgångar hade han samlat ihop blyga fem poäng. Men 36-åringen reste sig i samband med att erfarne Uwe Rösler flögs in för att rädda säsongen. Årets säsong var tänkt att vara den sista för Rosenberg, men i förra veckan stod det klart att han förlänger sitt kontrakt med MFF, som siktar på att vara tillbaka i den absoluta toppen nästa år.

- Jag är inte den som drömmer om ett sagoslut som man skriver fram innan, för jag vet att det aldrig händer, men det är klart att det inte gör det lättare att sluta när vi slåss om en tredjeplats, sa Rosenberg om beslutet att förlänga sitt kontrakt.

* 13 mål (12xG)

* 5 assist

* 6,5 passningar in i offensivt straffområde per match

* 2,7 avslut per match

* 0,71 nyckelpassningar per match - bland de bästa i allsvenskan

David Batanero, Gif Sundsvall

Katalanen är ett av säsongens stora utropstecken i allsvenskan, och har tillsammans med Linus Hallenius tagit Gif Sundsvall till oanade höjder. Det blev till slut en imponerande åttondeplats för Batanero, som styrt och ställt på innermittfältet. Det är få andra allsvenska mittfältare som kan mäta sig med 30-åringen.

- Jag tänkte nästan säga det är 100 procent att han spelar i Sundsvall 2019. Vi kan lämna någon procent öppen om det finns något intressant internationellt, men de vet nog vad de behöver betala, sa klubbens sportchef Urban Hagblom om Bataneros framtid.

* 5 mål (2xG)

* 5 assist

* 76 passningar per match

* 88 procent lyckade passningar

* 5,0 passningar in i offensivt straffområde per match

Paulinho, BK Häcken

Skytteligavinnaren behöver egentligen ingen längre motivering. Det finns ingen annan spelare som varit med i Fotbollskanalens ”Veckans lag” fler gånger än brassen. 27 poäng är en imponerande poängskörd för 32-åringen. Förtjänar han en plats i Blågult?

- Det är en dröm. Om det här går igenom skulle det vara uppskattat. Jag har varit mer än halva karriären i Sverige, så det vore en dröm för mig och hela familjen. Jag ser fram emot det, sa han på Fotbollsgalan tidigare i veckan.

* 20 mål (12xG)

* 7 assist

* 3,5 avslut per match

Daleho Irandust, BK Häcken

Göteborgaren gick in i årets säsong, hans andra på seniornivå, med förhoppningen att ta ytterligare några kliv i sin utveckling. När han ser tillbaka på året som varit, och då främst den andra delen av årets allsvenska, kan man inte vara annat än nöjd. Fyra mål och sex assist är inte fy skam för en blott 20-årig mittfältare. Statistik från Player Index visar att han står för fler nyckelpassningar per match än någon annan spelare i ligan. Sju passningar in i offensivt straffområde är likaså en otroligt fin notering. En framtida landslagssman?

* 4 mål (4xG)

* 6 assist

* 1 nyckelpassning per match - bäst i allsvenskan

* 7 passningar in i offensivt straffområde per match

* 2,8 lyckade dribblingar per match

Björn Paulsen, Hammarby IF

Den 1,90 meter långa dansken har varit en nyckelspelare sedan han anslöt från Esbjerg sommaren 2015. Han inledde årets säsong som mittback, vikarierade flera gånger på högerkanten, gjorde bra ifrån sig på det centrala mittfältet och har dessutom fått chansen längst upp i anfallet. För andra säsongen i följd noteras han för en stark poängskörd - men i år kan han även stoltsera med ett duell- och brytningsspel som saknar motstycke.

* 5 mål

* 4 assist

* 5 vunna nickdueller per match - bäst i allsvenskan

* 6 brytningar per match - bäst i allsvenskan

Observera att årets spelare tas enbart ut på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.