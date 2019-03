Player Index: Barcelona-trio i ”Veckans lag” - efter segern på Bernabéu

Våren 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med dataplattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett banbrytande sätt. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

(1) Wojciech Szczesny, Juventus:Det är en smått otrolig utveckling som Szczesnys karriär haft de senaste åren. För fyra år sedan togs han på bar gärning när han unnade sig en cigarett i duschen efter Arsenals förlust mot Southampton, vilket skulle visa sig bli hans sista ligamatch för klubben. Sedan dess har han gjort två lyckade säsonger i Roma, och i år efterträdde han Gianliugi Buffon som nummer ett i Juventus. I helgen utspelade sig den sevärda seriefinalen i Neapel - och som så ofta förr var det gästerna som stod som segrare efter full tid. Szczesny, 28, gjorde en av sina bästa insatser för säsongen med fyra räddningar.

FÖRSVARARE

(4) Kyle Walker, Manchester City:Pep Guardiola fick inte alls till det under sin debutsäsong i England, och det kom inte som en chock att han identifierade Walker som den perfekta lösningen på högerbacken. Sedan flytten har Walkers involverande spelstil varit en nyckel offensivt för City, som i helgen kopplade greppet om ligan i och med vinsten mot Bournemouth. Walkers insats var unik på många sätt: han stod nämligen för 114 (!) lyckade passningar (114/122), varav fyra in i boxen, fyra inträden med boll in i straffområdet och sex bollvinster på offensiv planhalva.

(2) Gerard Piqué, FC Barcelona:Det är som att Piqué hamnat i skymundan för Sergio Ramos framfart de senaste åren, som om det bara funnits medialt utrymme för en av dem. Vi ska verkligen inte ta något ifrån Ramos, som under det senaste årtiondet varit en av de absolut främsta på sin position och som vunnit fyra titlar i Europa. Men under samma period har Piqué och hans Barcelona dominerat den inhemska fotbollen och hållit en jämn, hög nivå. I lördagens seger på Santiago Bernabéu - klubbens andra inom loppet av fyra dagar - var Piqué en av planens bästa med 31 lyckade passningar (31/35) och tio duellvinster.

(1) Ozan Kabak, VfB Stuttgart:Mittbacken, född 2000, nådde högst två gånger om i den första halvleken i Stuttgarts möte med Hannover. Det var talangens två första mål för klubben, som han skrev på för så sent som i januari. I Kabak, Benjamin Pavard och Pablo Maffeo har Stuttgart lagt beslag på några av Europas hetaste försvarstalanger. Vinsten mot bottenkonkurrenten Hannover var minst sagt viktig för Stuttgart, som närmar sig Augsburg och Schalke 04 i tabellen.

(5) Jordi Alba, FC Barcelona:Vänsterspringarens femte gång i ”Veckans lag” den här säsongen. Ingen försvarare har varit med vid fler tillfällen, vilket förstärker bilden av att Alba gör en av sina bästa säsonger på Camp Nou. I helgens 1–0-seger i Madrid stod Alba för 46 lyckade passningar (46/53), fyra passningar in i boxen och fyra inträden med boll in i offensivt straffområde. Trepoängaren innebär att man har sju respektive tolv poäng ner till Atlético och Real Madrid.

MITTFÄLTARE

(1) Javi Martínez, Bayern München:Spanjoren inledde helgens match, i vad som var hans blott elfte ligastart den här säsongen, mot Borussia Mönchengladbach på det centrala mittfältet. Det visade sig vara ett smart drag då han påpassligt tog sig fram på en hörna och nickade in ledningsmålet. Han stod även för sju vunna dueller och ett precist passningsspel (65/67). I helgen väntar Wolfsburg för ligatvåan.

(3) Ivan Rakitic, FC Barcelona:Rakitic hittade en ledig yta bakom Reals högt stående backlinje, och fri med Thibaut Courtois gjorde han inget misstag. 1–0 till Barcelona, vilket skulle visa sig bli matchavgörande. Kroaten stod även för fem passningar in i boxen och fem duellvinster på offensiv planhalva. Mittfältaren fortsätter att fördela de få mål han gör i matcher Barcelona verkligen behöver det i den här säsongen - Sevilla, Tottenham och Real Madrid.

(6) David Silva, Manchester City:Ingen spelare har varit med i ”Veckans lag” vid fler tillfällen än Silva. I helgens uddamålsvinst på Dean Court assisterade han till Riyad Mahrez matchavgörande mål, stod för 72 lyckade passningar (72/86), tolv passningar in i boxen, tio duellvinster och hela nio inträden med boll in i offensivt straffområde. Helgens assist var hans femte den här säsongen, vilket gör att han tangerar David Beckhams notering på 80 målgivande passningar i Premier League. Nu behöver han bara två till för att tangera James Milner och ytterligare tio för att nå Steven Gerrards (92 assist).

ANFALLARE

(4) Kylian Mbappé, PSG:Fransmannen hade inte en av sina bästa kvällar i onsdagens förlust mot United, men han var desto bättre i helgens bortavinst mot SM Caen då han stod för båda målen. Han är nu uppe i 32 poäng (24+8) på 21 matcher den här säsongen i Ligue 1. Hans formlyft sedan Neymar ådrog sig en allvarlig fotskada - åtta poäng på de senaste sju matcherna - har varit direkt nödvändigt för PSG.

(1) Robert Lewandowski, Bayern München:Helgens 5–1-vinst mot Borussia Mönchengladbach visade sig bli historisk för Lewandowski, som tangerade Claudio Pizarros rekord som den icke-tysk med flest Bundesligamål genom tiderna (195). Lewandowski tog nio skott och stod för dubbla mål (3,78xG) i vinsten, vilket innebär att han gick upp i delad skytteligaledningen med Luka Jovic på 15 gjorda mål den här säsongen.

(2) Fabio Quagliarella, UC Sampdoria:Gammal är äldst! Ronaldo Vieira fick chansen i Albin Ekdals frånvaro i Sampdorias 2–1-vinst mot Spal. Stor segerorganisatör blev Quagliarella, som stod för ligamål nummer 18 och 19 den här säsongen (1,11xG) och sju passningar in i boxen. För Sampdorias del innebär segern att man står kvar på nionde plats, blott två poäng upp till Atalanta, Torino och Lazio.

(Antalet gånger i ”Veckans lag”) - observera att veckans lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.