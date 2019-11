Player Index: Ciro Immobile “Månadens Spelare” i oktober

Italienaren Immobile är just nu i sitt livs form. Under gårdagen blev det mål pånytt i Europa League, som för övrigt inte räknas med här, och i ligaspelet har baljorna haglat in.

Om septembers bästa, Aubameyang, var briljant har Immobile varit enastående. Därför belönas han med utmärkelsen “Månadens Spelare”, som baseras på den unika tjänsten Player Index.