Player Index: Cristiano Ronaldo tvåmålsskytt – nu uttagen i “Veckans Lag”

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Gianluca Pegolo, US Sassuolo: Efter mer än 15 raka matcher utanför startelvan har den italienske veteranen Gianluca Pegolo fått starta de två senaste matcherna mellan stolparna i Sassuolo. Här är det däremot viktigt att poängtera: matchen som burit till Veckans Lag är bortamötet mot Milan, inte segermatchen mot Brescia. Helt utan någon form av kontinuerlig speltid agerade Pegolo matchhjälte på San Siro. Med åtta räddningar och ett betryggande lugn avstyrde 38-åringen samtliga av hemmaspelarnas avslutsförsök. Gammal är fortfarande äldst!

FÖRSVARARE

Alessandro Florenzi, AS Roma: De skicklige ytterbacken Florenzi har, tillsammans med resterande spelare i huvudstadsklubben Roma, lyft sig under den senaste tiden. I söndags var det tabelljumbon Spals tur att offras till gudarna när Florenzi och hans kamrater inkasserade tre poäng. Ett fint förarbete stod då försvararen för när han spelade fram armeniern Henrich Mchitarjan till 3-1, som blev den slutliga spiken i kistan. Romsonen hade dock bud på ännu mer. Med tre nyckelpassningar samt åtta inspel in i boxen hade han mycket väl kunnat få med sig ytterligare någon assistpoäng. Så blev däremot inte fallet och näst chans till fler poäng väntar redan ikväll när Fiorentina står för motståndet.

Stefan Ilsanker, RB Leipzig: Emil Forsberg och Stefan Ilsankers Leipzig går som tåget i tyska ligan. Före lag som Bayern München och uppstickaren Borussia Mönchengladbach leder man Bundesliga och har åtta raka matcher utan förlust. Österrikaren Ilsanker, som på senare tid har fått flera 90-minutsmatcher, var utomordentligt bra när hans lag segrade i stor stil mot Düsseldorf förra veckan. Tillsammans med en ung fransman, som även han finns med här, bildade man ett ogenomträngligt mittlås i drabbningen som också slutade i en hållen nolla för målmannen Peter Gulacsi. Bonusinfo: mittbacken hade 10 vunna dueller och 107 passningar till rätt adress.

Dayot Upamecano, RB Leipzig: Tar man med den erfarne österrikaren ska definitivt inte försvarstalangen Upamecano uteslutas. Fransmannen, med rötter i västafrikanska Guinea-Bissau, kom från syskonklubben RB Salzburg 2017 och har under hösten tagit en ordinarie tröja hos den tyska serieledaren. Även fast tanken är högst hypotetiskt går det bara inte att bänka mittbacken framöver. Jag syftar såklart på det tidigare nämnda mötet mot Düsseldorf och den nästintill felfria insatsen som duon Ilsanker-Upamecano stod för. Liksom den mycket äldre, österrikiske, kompanjonen hade den gode Upamecano ett stort antal vunna dueller, men också ett säkert, och nästan felfritt, passningsspel. Men går man hela vägen i ligan, och blir det avancemang i CL? En minst sagt spännande tid väntar.

Robert Skov, TSG Hoffenheim: I stort sett varje vecka är det någon i försvarslinjen som krönt en fin insats med ett mål. I stort sett varje vecka, är känslan, att en dansk herre har haft show. Det är inte bittert, inte alls men denna vecka fick känslan återigen rätt. Dansken i Veckans Lags 14:e upplaga för säsongen heter Robert Skov. Mot Augsburg föll dock hans Hoffenheim, men givetvis gjorde han en topp-insats ändå. Mer korrekt uttryckt: han flankerade längs vänsterkanten, enligt statistiken, på ett sätt som jag inte skådat tidigare. Utöver hans rätt så läckra kvitteringsmål survade den före detta FC Köpenhamn-backen in bollen i straffområdet 15 gånger.

MITTFÄLTARE

Diego Demme, RB Leipzig: Ännu en spelare som både återfinns i Bundesliga och som dessutom spelar för den energidrycksägda klubben. Den här pjäsen är däremot inte som vare sig Upamecano eller gamle Ilsanker. Men för att ändå ge sig på en jämförelse: jag uttryckte att den yngre av mittbackarna hade ett passningsspel som visade på var felfritt. Om Diego Demme hade varit exemplet att utgå ifrån skulle jag helt exkludera den beskrivningen. Den defensivt inriktade mittfältsmotorn slog nämligen ett fruktansvärt högt antal passningar till rätt adress. Ola Lidmark Eriksson, som du känner igen från Fotbollslabbet, summerade det till en siffra på 134.

Leandro Paredes, Paris Saint-Germain: En lång radda av klubbar har argentinaren flyttat runt mellan. Nu, fem år efter att han inledde den internationella proffskarriären i Roma, verkar han ha tillslut ha hittat rätt. I ett PSG som flyger fram har Leandro Paredes, tillsammans med de resterande världsstjärnorna, hittat en formel som fått igång skutan ordentligt. Mot St. Etienne, som för övrigt var en enda lång transportsträcka till match, var argentinaren överallt och ingenstans. Han tacklade, passade, dribblade och målade på ett lyckosamt vis. Och för en gångs skull har Paredes och lagkamraterna i den franska storklubben inte fått en mardrömslott i CL. Därför tror jag att man, om den briljanta formen håller i sig, kan gå långt, riktigt långt.

(3) Kevin De Bruyne, Manchester City: Efter den skrällartade förlusten i derbyt mot Manchester United skall nu helst De Bruyne City gå rent i en lång rad av matcher. Den huvudsakliga toppkonkurrenten Liverpool har sprungit ifrån snabbt, men avståndet är inte ointagligt. En trepoängare mot Arsenal i ligan var ett krav – och det fixade KDB. Efter bara två minuter på klockan placerade han först kliniskt in gästernas ledningsmål på Emirates och inte långt därefter tog han sig runt på kanten och assisterade Raheem Sterling till 2-0. Som om inte det utgångsläget vore tufft nog för Ljungbergs mannar drog belgaren ner byxorna på hemmaspelarna i den 40:e minuten genom att distinkt pricka in sitt andra mål för dagen. Magnifik insats av mittfältaren.

ANFALLARE

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain: En spelare som också gjorde två mål när hans lag vann övertygande är fransosen Kylian Mbappé Lottin. I 4-0-vinsten, där Paredes briljerade, var det aldrig riktigt någon diskussion om vilket av lagen som skulle segra. Neymar satte ribban omgående med ett tidigt ledningsmål och när matchen var slut hade Mbappé stått för två av lagets fyra strutar. Bägge målen var mycket säkra avslut från fransosen, som tog viktiga kliv för att i slutändan vinna skytteligan i Ligue 1. Målen innebar dessutom att den stekhete anfallaren slog till för femte matchen i följd. Idag, den 20 december, fyller han även 21 år – grattis säger vi till Mbappé!

Cristiano Ronaldo, Juventus FC: Det lyfte aldrig riktigt i våras och höstsäsongen har varit en trögstartad historia för Cristiano Ronaldo. Ser man till de senaste matcherna i både ligan och Champions League verkar det däremot som att Ronaldo ha växlat upp. Mot Udinese, som statistiken är baserad på – inte mötet mot Sampdoria, målade portugisen till och med två gånger om. Den första av de två målen var ett faktum redan efter nio spelade minuter. Den avslutsskicklige Ronaldo sköt med god precision in öppningsmålet i Turin och efter knappt 40 spelade minuter placerade han kyligt in tvåan – efter förarbete av anfallskollegan Gonzalo Higuain.

(2) Philippe Coutinho, Bayern München: Mellan Ronaldo och elvans sista spelare, Coutinho, finns det faktiskt en rad likheter. Den mest uppenbara av dessa är att bägge inte riktigt kom till sin rätt i inledningen av ligaspelet under augusti, men har på senare tid fått upp farten. Hemma mot Werder Bremen blev det en rejäl islossning för brassens målskytte när han gjorde hela tre mål på Allianz Arena. Om stjärnan, som floppade ordentligt i Barcelona, kan fortsätta att skjuta in sig i målprotokollet återstår att se under morgondagen. Bayern ställs då mot Wolfsburg innan ett längre uppehåll väntar.