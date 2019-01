Player Index: Dubbelt Liverpool i "Veckans lag" - efter krossen på Anfield

Under hela säsongen kan du följa hur placeringarna på listan skiftar beroende på hur spelarna presterar, och senare i vår satsar vi på att landa i en slutgiltig ranking över de bästa spelarna säsongen 2018–19. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

(1) Neil Etheridge, Cardiff City: Höstsäsongen har inte varit vidare rolig för Etheridge och Cardiff. På 21 matcher har man släppt in hela 41 mål. Men i helgens bortamatch mot Leicester stod Etheridge otvivelaktigen för säsongens bästa insats då han gjorde sex räddningar och höll nollan, hans femte för ligasäsongen.

FÖRSVARARE

(1) Sime Vrsaljko, Inter: Vårsäsongen får utvisa om Vrsaljkos debutsäsong anses vara ett misslyckande eller succé. Han fick inledningen på säsongen spolierad av en knäskada, men verkar ha kommit i gång på slutet. I helgen assisterande han till matchens enda mål i vinsten mot Empoli, slog 79 lyckade passningar (79/93), sju passningar in i boxen och fem bollvinster på offensiv planhalva.

(2) David Luiz, Chelsea: Mittbacken är som klippt och skuren för ett Sarri-lett bollspelande fotbollslag. Mot Crystal Palace var han med och höll nollan i 1-0-vinsten. Han stod även för en assist, 66 lyckade passningar (66/73), sex duellvinster och två inträden med boll in i offensivt straffområde.

(3) Aymeric Laporte, Manchester City: I Laporte har Pep Guardiola en av världens mest lovande mittbackar. Få försvarare i Europas fem största ligor kan mäta sig med hans tre uttagningar i "Veckans lag". I vinstmatchen mot Southampton (3-1) stod han för hela 100 lyckade passningar (100/102), sex duellvinster och ett hundraprocentigt tacklingsspel (3/3).

(1) Andrew Robertson, Liverpool: Man slutar aldrig förvånas av Robertson, som spelade i Hull för två säsonger sedan. I 5-1-vinsten mot Arsenal på Anfield var 24-åringen en av planens giganter med sin outröttliga och följsamma spelstil. Han stod för 42 lyckade passningar (42/57), varav sex in i boxen, två inträden med boll in i offensivt straffområde och sex bollvinster på offensiv planhalva.

MITTFÄLTARE

(2) Paul Pogba, Manchester United: Äntligen visar Pogba vilken fantastisk fotbollspelare han faktiskt är. I 4-1-vinsten mot Bournemouth var han överallt. Han stod för två mål, det första efter otroligt förarbete av Marcus Rashford, en assist, sex passningar in i boxen, fem inträden med boll in i straffområdet och 91 lyckade passningar (91/100).

(1) Alejandro “Papu” Gomez, Atalanta: Vilken underhållning det bjöds på Mapei Stadium i Sassuolo. Atalanta vann till slut med hela 6-2, efter dubbla assist och ett mål från Gomez. Han stod även för fem inträden med boll in i straffområdet - och hela 17 passningar in i boxen. Han håller än!

(5) David Silva, Manchester City: Det tål att upprepas - Silva har varit en av hela Europas bästa fotbollsspelare under hösten. Mot Southampton tog han två avslut, varav ett gick i mål, 74 lyckade passningar (74/83), tio passningar in i boxen, fyra inträden med boll in i straffområdet - och fem duellvinster. Hans femte uttagning den här säsongen.

ANFALLARE

(1) Arkadiusz Milik, Napoli: Milik går mot sin målmässigt bästa säsong i Serie A. På 16 matcher har det blivit tio mål för 24-åringen. Två av dem kom i helgens uddamålsseger mot Bologna (3-2). Han tog sju avslut i matchen.

(1) Josip Ilicic, Atalanta: Varför nöja sig med ett mål när man väl målar? I 6-2-vinsten mot Sassuolo gjorde Ilicic sitt andra hattrick den här säsongen. Totalt har det nu blivit sex mål i ligaspelet. Han stod även för fem passningar in i boxen och sex bollvinster på offensiv planhalva. Klubbens andra representant i "Veckans lag".

(1) Roberto Firmino, Liverpool: Var Firminos insats mot Arsenals hans bästa i Liverpool-tröjan? Han tog fyra avslut, varav tre gick i mål, stod för fem passningar in i boxen och sex bollvinster på offensiv planhalva. Matchen slutade 5-1 till Liverpool på Anfield.