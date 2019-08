Player Index: Dubbla Liverpoolstjärnor med i “Veckans Lag”

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Thomas Strakosha, Lazio: Den greklandfödde albanska landslagsmålvakten var en av planens absolut bästa spelare när hans SS Lazio vann med övertygande 3-0 över Albin Ekdals Sampdoria på Stadio Luigi Ferraris. Inte nog med att Strakosha höll nollan utan han stod även pall vid flera vassa avslut från hemmalaget och noterades för sammanlagt åtta räddningar. Den kanske bästa av dessa var vid ställningen 1-0 då keepern avstyrde ett farligt skott i boxen från mittfältaren Ronaldo Vieira.

FÖRSVARARE

Trent Alexander-Arnold, Liverpool: I stormötet mellan Alexander-Arnolds Liverpool och Unai Emerys Arsenal var ytterbacken högst delaktig i hemmavinsten för The Reds. Bland annat då han i den första halvleken spelade fram till lagkamraten Joël Matip, som snyggt knoppade in ledningsmålet på Anfield i den 41:a matchminuten. Men det var inte det enda den engelska landslagsförsvararen bidrog med i 3-1-segern. Bortsett från assisten hade Trenty hela 18 passningar in i straffområdet och 10 vunna bollar på offensiv planhalva.

Giorgio Chiellini, Juventus: Här snackar vi matchvinnare. När Serie A-vurmarna såg att den 35-faldige ligavinnaren från Turin, Juventus, skulle ställas mot Parma trodde de nog att det skulle bli en walk in the park-seger. Men icke. Mittbacksgeneralen Chiellinis öppningsmål i den första halvleken blev Den gamla damens enda i mötet mot svensktalangen Dejan Kulusevskis Parma. Men liksom Trent Alexander-Arnold agerade även den gode Chiellini smart i andra matchsituationer. Han slog 46 av 50 passningar rätt och vann 12 dueller. Rätt bra dag på jobbet ändå.

Rodrigo Becão, Udinese: Ken Semas nya lagkamrat i Udinese hade ingen dålig kväll han heller. I sin debut (lämnade den brasilianska klubben Esporte Clube Bahia, efter utlåning hos CSKA Moskva, inför säsongen) i den svart-vita-hemmatröjan sänkte mittbacken AC Milan på Dacia Arena i den italienska ligapremiären. Efter ett oavgjort möte i 71 minuter nickade den 191 centimeter långe brasilianske backen in det avgörande 1-0 inför sin nya hemmapublik. Utöver det förlösande öppningsmålet vann han 17 dueller samt hade en passningssäkerhet på 93 procent.

Juan Bernat, Paris Saint-Germain: Efter den överraskande uddamålsförlusten borta mot Rennes i Ligue 1:s andra omgång var huvudstadslaget PSG tillbaka på vinnarspåret, och det med besked. 9 passningar in i boxen, 7 vunna dueller och 4 inträden med boll i offensivt straffområde var lite av den statistik som visar att den spanske ytterbacken gjorde en riktigt fin match. Men kanske viktigast av allt: framspelningen till Erik Choupo-Moting. Det var i den 75:e minuten som Bernat tog sig runt på kanten och spelade in bollen till den kamerunska landslagsmannen – som styrde in 3-0.

MITTFÄLTARE

Stefano Sensi, Inter: Denna relativt okända italienska mittfältare lämnade Sassuolo för Milanolaget inför säsongen; på lån med en eventuell köpoption. Debutanten fick också bästa möjliga start i sin Serie A debut för Nerazzurri. Inte nog med att Sensi hade 7 vunna bollar på offensiv planhalva och passade den 10 gånger in i boxen – han målade dessutom inför Interpubliken på San Siro. Tre minuter efter att lagkamraten Marcelo Brozovic mycket vackert placerat in 1-0 var det Stefano Sensis tur att presentera sig då han avancerade in i straffområdet och sköt distinkt in utökningen när Inter tillslut vann med hela 4-0 i premiäromgången.

David Silva, Manchester City: Till skillnad från den ovan nämnda italienaren är Manchester Citys mittfältsstjärna definitivt inte okänd. När han först assisterade till Raheem Sterling och sedan till Sergio Agüero i lagets senaste möte mot Bournemouth nådde han den rejäla milstolpen av 400 matcher men också 85 assist i Premier League. Hans två framspelningar var inte bara mäktiga ur ett historiskt perspektiv utan betydde också givetvis mycket för fjolårets PL-segrare när Manchesterlaget vann matchen med två måls marginal på Vitality Stadium.

Jadon Sancho, Dortmund: Yttermittfältaren som fick sitt stora genombrott under förra säsongen har börjat 2019/2020 års upplaga av Bundesliga på ett strålande sätt. Precis som under den föregående omgången gjorde den unge Sancho en fin insats med 7 passningar in i boxen och fem inträden med boll i offensivt straffområde. Men såklart är det poängen som räknas och det är därför engelsmannen är med i Veckans Lag. I premiäromgången levererade yttern 1+1 och under helgen var det dags igen när han först själv sköt in utjämningen i Köln och sedan serverade han Paco Alcácer till 3-1.

ANFALLARE

Mohamed Salah, Liverpool: I och med att egyptiern deltog i Afrikanska mästerskapen – och således fick en kortare semester – trodde nog en del att den målfarlige wingern skulle ha en lite längre startsträcka till superformen än vanligt. Men så verkar inte vara fallet. Efter först en ruskigt fin straffspark, som knappt gick att göra bättre, avancerade sedan Salah kvickt förbi en klumpig David Luiz, vek in en aning i planen och sköt in utökningen snyggt i steget. Helt klart given i denna veckas upplaga av de elva spelare som presterat bäst i Europa.

Robert Lewandowski, Bayern München: Efter Bayerns överraskande poängtapp hemma i ligapremiären mot Hertha Berlin var förra säsongens seriesegrare än mer pressat att vinna mot Schalke, som stod för motståndet under föregående helg. Och någon som verkar ha haft extra mycket revanschlusta är Robert Lewandowski. På Veltins-Arena stod nämligen polacken för ett hattrick när han gjorde alla målen i lagets 3-0-seger under lördagskvällen. Snyggast av dessa tre var en frispark utanför straffområdet som anfallaren spektakulärt lyckades skjuta rätt i mål bakom 22-årige Alexander Nubel i Schalke-målet. Om Salah var given måste Lewandowski vara gjuten i Veckans Lag.

Antoine Griezmann, Barcelona: Trots att fransmannen, som köptes till storlaget inför säsongen för över en miljard, faktiskt såg kantig och ointresserad ut i den inledande premiärförlusten i Bilbao lyckades Griezmann bli både tvåmålsskytt och agera framspelare när hans FC Barcelona mötte Real Betis hemma på Camp Nou. I den första halvleken började strikern med att fläka sig fram och styra in kvitteringen för att i den andra pegga upp bollen och snyggt böja in fullbordningen av vändningen. Assisten då? Jo, den kom till Arturo Vidals 5-1, vilket var hemmalagets sista mål för kvällen.