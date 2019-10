Player Index: Efter dubbla målen mot City – Traoré med i “Veckans Lag”

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Marc-André ter Stegen, FC Barcelona: Efter att lagkamraten i försvarslinjen, 23-årige Júnior Firpo, tog plats i Veckans Lag under föregående vecka är det nu tysken ter Stegens tur. Det beslutet grundar sig på är den rätt galna matchen mellan hans Barcelona och Sevilla som slutade hela 4-0 – trots att de endast hade nio spelare på planen när huvuddomare Antonio Mateu Lahoz blåste av matchen. Hur som helst stod den Mönchengladbach-födde målmannen återigen för en stabil match och att Fotbollskanalens Gusten Dahlin hävdade att ter Stegen är världens bästa målvakt verkar ändå befogat, för tillfället åtminstone.

FÖRSVARARE

(3) Trent Alexander-Arnold, Liverpool: Det är helt sjukt nog tredje gången denna säsong som Liverpools stjärnback Trenty är med i denna elva. Däremot gjorde han inget mål under föregående helg, som han stod för mot Chelsea, men trots det var han främst mycket delaktig i det offensiva spelet. Statistik från Playmaker.ai som: 19 passningar in i boxen, 5 lyckade nyckelpassningar och 3 inträden med boll i offensivt straffområde vittnar om en god match framåt för engelsmannen när Leicester besegrades. Men trots att de släppte in ett 1-1-mål tål det att upprepas: tredje gången för Trent Alexander-Arnold!

Nikola Milenkovic, Fiorentina: Här har vi en riktig matchvinnare. Serben Milenkovic hade ingen dum dag på jobbet i söndags när han först och främst knoppade in det helt matchavgörande målet med 20 minuter kvar men också höll nollan mot Udinese på Stadio Artemio Franchi. Matchens enda fullträff rasslade till i nät efter att ynglingen fått pannan på bollen i samband med en hörnspark från chilenaren Erick Pulgar. Till protokollet att föra ska även tilläggas att mittbacken – som jagats av bägge Manchesterlagen (enligt Corriere dello Sport) – hade 9 vunna dueller och en passningsprocent på siffran 91.

Marash Kumbulla, Hellas Verona: När Verona tog emot Albin Ekdals Sampdoria i kris gjorde den blott 19-årige albanske mittbacken Marash Kumbulla matchens första mål. En välslagen hörna från Miguel Veloso nådde Kumbulla som distinkt, och mycket vackert, nickade in ledningsmålet i den norditalienska kulturstaden Verona. Men målet, som betydde 1-0, var inte det enda backgeneralen bidrog med i tvåmålssegern. Säkerhet i passningsspelet, 12 vunna försvarsdueller och en hållen nolla måste klassas som några statistiskt underbyggda antaganden som visar på en minst sagt godkänd insats från den 185-centimeter långe sydeuropéen.

Haitam Aleesami, Amiens: Nästan två säsonger i IFK Göteborg lade grunden för ett Europa-äventyr som hittills nått till den nordfranska staden Amiens och det tillhörande laget Amiens Sporting Club. Ett destination han nådde i somras – och under helgen stod norrmannen för sitt första mål för klubben. Det var redan i matchens elfte minut som ytterbacken spräckte nollan genom att skjuta in öppningsmålet på volley på passning från lagkamraten Gael Kakuta. Visserligen tog det faktum att målet behövde kollas via goal-line technology lite udden av debutbaljan men Aleesami firade ändå vilt när domaren signalerade att bollen, den var över mållinjen.

MITTFÄLTARE

(2) Miralem Pjanić, Juventus: För andra gången denna säsong tar bosniern Miralem Pjanić plats i Veckans Lag. I det italienska toppmötet mellan storklubbarna Inter och Juventus drog, som du säkert känner till, den gamla damen det längsta strået och vann med 2-1. En bidragande orsak till att turinarna kunde gå segrande från Giuseppe Meazza var helt klart Pjanić 90 minuter. Givetvis var framspelningen till Paulo Dybalas ledningsmål i en intensiv inledning det som gavs mest uppmärksamhet men mittfältaren visade även prov på bland annat bra närkampsspel under söndagskvällen.

Adama Traoré, Wolverhampton: Om du verkligen vill höra om någon som på riktigt har varit en bidragande orsak till sitt lags framgång – rikta då ditt fokus hit. Den vindsnabbe spanjoren Adama Traoré gjorde nämligen matchens två enda mål när hans Wolves storskrällde och plockade med sig alla tre poäng från Emirates. Det första, efter hela 80 spelade minuter, kom i en kontring då mexikanen Raul Jimenez transporterade boll och serverade en fristående Traoré, som tämligen enkelt kunde placera in gästernas ledningsmål. I den fjärde tilläggstidsminuten gjorde även wingbacken/yttern sitt andra när han gasade ifrån Fernandinho och sköt in sitt andra för dagen.

Marco Verratti, Paris Saint-Germain: Det är inte överdrivet ofta en mittfältare tar plats i denna elva utan att ha stått för antingen ett mål eller en framspelning. Här har vi däremot ett exempel på en sådan bedrift – italienaren Marco Verratti. När den korte mittfältaren startade på Parc des Princes i Paris lyckades hans lagkamrater göra både ett, två, tre och fyra mål mot stackars Angers inför 47 000 åskådare. Några saker som till skillnad från poängskörden talar till Verrattis fördel var dock statistiken på det jobb som görs lite i det tysta. Här syftar jag på en punkt som vunna bollar på offensiv planhalva – där den 165-centimeter långe centermitten hade ett score på hela tio stycken.

ANFALLARE

Ciro Immobile, SS Lazio: När huvudstadsklubben Lazio spelade lika på två mot Mattias Svanberg(s), som för övrigt fick ett mål avvinkat för offside, Bologna stod italienaren Ciro Immobile för dubbla kassar. En av dessa var ett säkert placerat avslut vid den första stolpen bakom den polska Bologna-keepern Lukasz Skorupski i den 23:e minuten, vilket innebar 1-1. Därefter kvitterade dock hemmalaget efter att Palacio rakat in en retur på skott från just nämnda Svanberg. Men som du troligtvis redan listat ut dubblade Immobile sedan sin målskörd med ett kvitteringsmål. På passning från Luis Alberto sköt strikern in utjämningen och Lazio kunde således ta med sig en poäng ifrån Stadio Renato Dall'Ara.

Patrick Herrmann, Borussia Mönchengladbach: Gör man två strutar och dessutom spelar fram en lagkamrat till en så ska det rätt mycket till för att inte vara en del av Veckans Lag. Den tyskfödde wingern Herrmann lyckades alltså mycket imponerande med att näta två gånger om innan ens kvarten var spelad och sedan, med minuter kvar, assisterade han inhopparen Breel Embolo till 4-0. Två mål och en ass var en mycket stor anledning till att tyskens Mönchengladbach numera – mycket överraskande – leder Bundesliga före lag som Bayern München och Borussia Dortmund. För att krydda Herrmanns insats ytterligare kan även nämnas att han gjorde mål på 66.6 procent av skotten som mittfältaren avlossade samt spelade in bollen i boxen sju gånger.

Aaron Connolly, Brighton & Hove Albion: När Graham Potters Brighton tog en överraskande seger över Tottenham i lördags stod den irländske anfallstalangen Aaron Connolly för sina två första mål i Premier League – någonsin. Det första kom efter halvtimmen spelad på Amex Stadium då Connolly tog vara på en retur från Hugo Lloris (som för övrigt skadade sig vid 2-0-situationen) genom att skjuta in matchens andra mål. Irländarens andra och matchens tredje anlände i den 65:e matchminuten då anfallaren transporterade bollen längs vänsterkanten och mycket behärskat vek in utökningen vid den nyinbytte Paulo Gazzanigas vänstra stolpe. Bonusinfo: Om du känner igen namnet var Connolly en av de irländska spelarna som sänkte Sverige i kvalet till U21-EM för en månad sedan.