Player Index: Efter historiska krossen – trippelt Leicester i "Veckans Lag"

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Manuel Neuer, Bayern München: Tysken Manuel Neuer har under en längre period varit en av världens absolut främsta målvakter. Precis det visade han prov på när kultklubben Union Berlin gästade Allianz Arena. Trots att det var en nykomlingen och ett bottengäng som kom på besök gick det inte så lätt för storklubben som man kunde tro på förhand. Vid ställningen 2-0 fick gästerna en chans från elva meter - men svensken Sebastian Andersson blev syndabock när Bayern-keepern räddade. Därefter fortsatte tysken att imponera när han länge stod pall och fredade sitt mål flera gånger om, till ett expected goals-värde av 0.9, när slutsiffrorna skrevs till 2-1.

FÖRSVARARE

Pervis Estupinán, Osasuna: Den ecuadorianske landslagsbacken har precis som sitt Osasuna, med hänsyn till att de är nykomlingar, börjat säsongen på ett fint sätt. I den tionde ligaomgången ställdes man mot Albert Celades Valencia - och då levererade Osasuna-kollektivet, liksom den 175 centimeter långe 21-åringen, på nytt. En säker vinstmatch hemma på Estadio El Sadar kröntes i den 80:e matchminuten med säsongens första mål från Estupinán och numera återfinns det nordspanska laget på en niondeplats i tabellen. Utan att nedvärdera lagets och Pervis Estupináns insats allt för mycket ska det dock påpekas att Valencia fick spela med tio man från minut 29. Tidig uppförsbacke med andra ord.

Presnel Kimpembe, Paris Saint-Germain: Att de franska serieledarna PSG går som tåget och jämt och ständigt befinner sig i toppen av inhemska Ligue 1 är något som världens fotbollsromantiker, under 2010-talet, har fått vänja sig vid. Och under helgen fortsatte segertåget när Marseille besegrades - efter en inledande styrkedemonstration i 45 minuter som saknar motstycke. Men förutom att två argentinare gjorde processen kort mot sydkust-laget var Kimpembe en bidragande orsak till att hemmalaget kunde hålla nollan. Hela 107 av 111 passningar till korrekt adress samt ett duell- och tacklingsspel som imponerar gjorde att Keylor Navas inte tvingades sträcka ut särskilt många gånger. Slutresultatet? Övertygande 4-0.

Nico Elvedi, Borussia Mönchengladbach: 23-åringen Elvedi och hans Mönchengladbach har fått en smakstart på Bundesligasäsongen 2019/20. Efter nio spelade omgångar toppar man, i skrivande stund, den tyska högstaligan före lag som Bayern München och den andre Borussia-klubben - Dortmund. I 4-2-vinsten mot Eintracht Frankfurt (där Oscar Wendt för övrigt målade) satte schweizaren Elvedi samtliga tacklingar som han gav sig in i. Det kanske mest ögonbrynshöjande var dock att mittbacken knoppade in Gladbachs 3-2 - vilket helt klart var avgörande för att hemmalaget skulle kunna ta tre poäng och återta serieledningen.

Ben Chilwell, Leicester City: När Leicester fullständigt PULVERISERADE stackars Southampton på bortaplan med 9-0(!) var Chilwell, som många andra i bortalaget, riktigt bra. Den fina insatsen inleddes med att sätta öppningsmålet i den tionde minuten och därefter assistera de offensiva kollegorna Ayoze Perez och Jamie Vardy till varsina strutar. Bortsett från de tre statistiskt sett avgörande poängen hade ytterbacken tio passningar in i straffområdet när man alltså tog den största segern någonsin på bortaplan sedan den brittiska högstaligan började spelas 1888.

MITTFÄLTARE

Santi Cazorla, Villarreal: Ett enda långt skadehelvete trodde läkarna skulle vara slutet på den passningsskicklige spanjoren Santi Cazorlas fotbollskarriär. Den före detta Arsenal-mittfältaren kämpade dock sig tillbaka till en startplats i världsfotbollens finrum och numera är han given bland de elva som startar i Villarreal. Sedan handlar det givetvis om att väl leverera - och det är något som Cazorla har gjort under säsongsupptakten. Mötet mot Guidettis Alaves under helgen var helt klart inget undantag. Tre nyckelpassningar (sådana som leder till avslut), 10 som gick in i straffområdet - tillsammans med en assist till Gerard Morenos 4-1 - gör att han är given i Veckans Lag.

Ayoze Perez, Leicester City: Om Chilwell hade en lyckad kväll skulle man kunna använda ett betydligt mer kraftfullt superlativ för att beskriva Leicesters Ayoze Perez insats på St. Mary's Stadium mot The Saints. Till skillnad från den engelske ytterbackkollegans etta i kolumnen för antal gjorda fullträffar slog Perez till med det tredubbla i målväg. Mittfältarens första kom efter knappt 20 spelade minuter. Vid det laget ledde The Foxes redan med två mål, samtidigt som hemmalaget hade en man utvisad. Det såg minst sagt tungt ut för de rödvitklädda hemmaspelarna. Och tyngre skulle det bli. Innan matchuret ens hade hunnit ticka upp till minut 60 var Perez antecknad för tre mål - hattricket var ett faktum.

Christian Pulisic, Chelsea: Det kanske inte blev fullt lika målglatt mellan Chelsea och Burnley under lördagskvällen men ett hattrick mäktades ändå med. Lite som en blixt från en klar himmel kom det från den amerikanske speedkulan Pulisic. Den vindsnabbe yttern har nämligen inte bidragit så pass mycket offensivt som Londonpubliken hoppats på. Därav var det mer eller mindre, kanske lite hårt uttryckt, en ketchupeffekt som skådades på Turf Moor. När det väl klaffade och mittfältaren gjorde mål tre gånger om går det däremot inte att klaga på någonting. Och än bättre blir faktiskt jänkarens bedrift om man nämner att hans avslut hade ett expected goals-värde på 1.1.

ANFALLARE

Jamie Vardy, Leicester: Att spelare som Christian Pulisic och Ayoze Perez gör tre mål i en och samma match gör sannerligen att man höjer en extra gång på ögonbrynen. När man ser att engelsmannen Vardy har stått för tre pytsar borta mot Southampton blir man däremot inte lika förvånad. Utan att måla upp en bild av strikern som en supernova kan jag ändå tycka att det snarare hade varit märkligt om inte den Sheffield-födde anfallaren hade gjort ett par strutar i 9-0-segern. Ibland brukar jag nämna att viss statistik kan kännas något överflödig och precis så är det i detta fall. Det behövs inga krusiduller för att konstatera att Jamie Vardy är en världsklassanfallare.

Luis Muriel, Atalanta: Det är ingen dålig elva som mönstras denna vecka efter några helt galna insatser i Europas toppligor. Tre hattrick hittills och någon som också gjorde tre fullträffar är colombianen Muriel. Precis som i Leicester-mötet var det tennissiffror mellan Atalanta och Ken Semas Udinese - då slutresultatet skrevs till 7-1. Dessutom var anfallaren, som flyttat runt frekvent under de senaste åren, mycket effektiv när tillfällen gavs. Tre mål på fyra avslut ger en effektivitetsprocent på 75. Den pessimistiske hade dock påpekat att två av hans tre mål var från straffpunkten - men det bryr vi oss inte särskilt mycket om. Här är det statistiken som talar - inte fotbollsögat med fokus på estetik, denna gång.

Mauro Icardi, Paris Saint-Germain: Föregående vecka återfanns argentinaren Ángel Di María bland de tre spjutspetsarna i Veckans Lag. Denna vecka tar dock lagkamraten Icardi över stafettpinnen och placerar sig som en av tre anfallare (ingen skugga ska dock kastas över Di Mariá - han gjorde hela tre ass under helgen). Och liksom Vardy och Muriel finns den före detta Inter-spelaren med av en enda anledning. Han gör vad anfallare är betalda att göra: mål. Alla kan däremot inte slå till med tre fullträffar inom 90-minutersspannet, men två är fullt godkänt det med. De bägge målen gjorde sydamerikanen till och med innan matchuret i den franska huvudstaden hade hunnit upp till minut 27. Två kassar som säkerligen var viktiga för självförtroendet så att målskyttet hädanefter kan ta fart, ordentligt.