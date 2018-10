Player Index: Efter uppvisningen – Özil med i veckans lag

Under hela säsongen kan du följa hur placeringarna på listan skiftar beroende på hur spelarna presterar, och senare i vår satsar vi på att landa i en slutgiltig ranking över de bästa spelarna säsongen 2018–19. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett ”Veckans lag”, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Oier Olazábal (1), Levante: Real Madrid bar på favoritskapet på Santiago Bernabéu, formsvackan till trots. Men Levante stod för en chocköppning, skaffade sig en tvåmålsledning - och kunde sedan förlita sig på att stabile Olazábal gjorde sitt jobb bakåt. 29-åringen, som kom till Levante under fjolårssommaren efter flera år i Granada och Barcelona, stod för elva räddningar i matchen. Kan inte lastas för baklängesmålet.

FÖRSVARARE

Lukasz Piszczek (1), Dortmund: Finns det något lag det pratats om lika mycket i positiv bemärkelse som Dortmund? Man har nu gjort 19 mål på de senaste fyra matcherna, och anfallsduon Jadon Sancho och Paco Alcácer pryder förstasidorna. Men glöm inte bort vad ständigt överlappande Piszczek bidrar med! I helgens 4–0-seger stod polacken för 47 passningar till rätt adress (47/54), två passningar in i straffområdet, vann sex dueller i luftrummet (6/7) - och assisterade till lagets andra mål i matchen.

Aymeric Laporte (1), Manchester City: Pep Guardiola visste vad han gjorde när han plockade in spelskicklige Laporte. Under våren skolades han in i Citys spelsystem och sätt och spela, och under hösten har han visats fullt förtroende. I helgens 5–0-seger mot Burnley var Laporte den ständiga uppspelsfoten i försvarslinjen. Han stod för 79 passningar (79/82), vann tillbaka bollen vid fyra tillfällen på offensiv planhalva och var hundraprocentig i det längre passningsspelet (12/12).

Antonio Rüdiger (1), Chelsea: Rüdiger blandade och gav under sin debutsäsong. Under hösten har 25-årige Rüdiger varit Chelseas i särklass bästa försvarare, och det visade han även i helgen mot Manchester United. Han visade på fint passningsspel (58/64), fick iväg tre avslut, stod för en lyckad nyckelpassning och gav Chelsea ledningen med ett fint nickmål i den första halvleken.

Filipe Luís, Atlético Madrid: Atlético har en, relativt, svag höstsäsong bakom sig. Man har inte lyckats kapitalisera på att de andra storlagen haft svårt i flera på varandra följande matcher - och i helgen kom nästa poängtapp för huvudstadslaget. Målskytten Luís var en av få spelare som kunde vara nöjd med sin insats. Han visade visserligen prov på ett stabilt försvarsspel med fyra lyckade tacklingar (4/4) och sju vunna dueller - men det var i passningsspelet som han utmärkte sig. 57 av hans kortpassningar gick fram till en medspelare (57/61), han stod för sex långpassningar (6/6) och tog med sig bollen in i straffområdet vid fyra tillfällen.

MITTFÄLTARE

Philippe Coutinho (2), Barcelona: Brassens andra nominering! Fortsätter att imponera från sin utgångsposition långt ut på vänsterkanten, och utgör ett ständigt hot med sin högerfot. I helgens 4–2-vinst mot Sevilla blev det 32 korrekta passningar (32/40), nio passningar in i straffområdet, fem skott och ett mål för Coutinho. Lionel Messi utgick skadad och ser ut att missa flera viktiga matcher de kommande tre veckorna, vilket i sin tur ställer högre krav på Coutinho.

Mesut Özil (1), Arsenal: Kapten Özil! Tysken var på spelhumör på måndagskvällen, och ser ut att gå mot en av sina bästa säsonger i London. Han tryckte in ledningsmålet mot Leicester, var direkt delaktig i lagets andra mål - och assisterade till det mycket snygga 3–1-målet. Stod för 62 passningar till rätt adress (62/66), fem passningar in i straffområdet, tog med sig bollen in i straffområdet vid tre tillfällen. Arsenal hänger på i toppen av Premier League.

Marco Reus (1), Dortmund: Reus visar återigen vilken klasspelare han är när han får vara skadefri. Ligger bakom det mesta som händer i offensiven, bryter mönster, är en förebild för de yngre, offensiva förmågorna. I lördagens 4–0-seger blev det två nya poäng för Reus (1+1). Han stod även för 37 passningar - varav fem till medspelare i straffområdet - till rätt adress (37/42). Reus vann även samtliga dueller han gick in i (3/3). Trepoängaren innebär att Dortmund står kvar som serieledare i Bundesliga.

ANFALLARE

Emiliano Sala (1), Nantes: Nantes stod för sin bästa insats för säsongen i 4–0-vinsten mot Toulouse - klubbens blott andra trepoängare på tio matcher. Stor segerorganisatör blev tremålsskytten Sala som nu är uppe i sju mål i Ligue 1. Sala vann även fem bollar på offensiv planhalva. Vinsten innebär att man passerar Monaco i tabellen. Hur längre får Nantes behålla sin interna skyttekung?

Luka Jovic (1), Eintracht Frankfurt: Omgångens spelare? På fredagskvällen slog nyheten om att Jovic stått för fem (!) mål i 7–1-vinsten mot Fortuna Düsseldorf ned som en bomb. Benfica-lånet inledde målskyttet redan i den 26:e matchminuten och fortsatte sedan på det inslagna spåret innan han byttes ut i matchens slutskede. Spås en lysande framtid.

Angel di Maria (2), PSG: Det verkar inte finnas något stopp på PSG. Di Maria hamnar ofta i skymundan för PSG:s storstjärnor – Kylian Mbappé och Neymar – men argentinarens bidrag i offensiven ska inte underskattas. Han avlossade fyra skott, stod för dubbla assist, fick fram 40 passningar till rätt adress (40/55). Vad som imponerande mest? Di Maria stod för 13 lyckade passningar till medspelare i straffområdet. Det är väl egentligen bara Neymar som kunnat visa på liknande siffor vid något enstaka tillfälle under hösten.

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.