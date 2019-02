Player Index: Flera debutanter och City-trio i "Veckans lag"

Våren 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med dataplattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett banbrytande sätt. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

(1) Marco Sportiello, Frosinone: Oj, oj, oj, vilken blytung seger för Frosinone. Trepoängaren innebär att ligasituationen plötsligt ser ljusare ut, med flera av bottenkonkurrenterna inom rimligt avstånd. Sportiello var bortalagets kanske allra bästa spelare med sina sex räddningar - och han krönte insatsen med att i matchens slutskede maska till sig ett gult kort. Det var målvaktens fjärde varning (!) den här säsongen.

FÖRSVARARE

(1) Abdoulaye Bamba, Angers: Ivorianen ser äntligen ut att ha funnit stabilitet och fått någorlunda kontroll på sin karriär. 28-åringen, som har förflutet i Juventus, gör sin andra säsong i Angers efter att Dijon, hans tidigare klubb, valde att släppa honom som bosman. I helgen gjorde han sin 22:a ligamatch den här säsongen - och som han gjorde det. I 2–1-vinsten mot Strasbourg stod Bamba för en assist, sju vunna dueller och två inträden med boll in i offensivt straffområde. Han fick även fram 33 passningar till rätt adress (33/44).

(1) Mats Hummels, Bayern München: Man vet inte riktigt var man har Hummels: ena veckan är han en säkerhetsrisk och omgångens därefter får vi se glimtar av den spelare som för ett par år sedan ansågs vara en av Europas bästa på sin position. I helgens 3–1-vinst mot Schalke 04 stod han, å ena sidan, för nio bollvinster. Men han stod även för ett skickligt passningsspel med hela 98 lyckade passningar (97/104). Står Hummels pall även i nästa veckas möte med Liverpool?

(5) Sergio Ramos, Real Madrid: Vad ska man egentligen säga om Ramos och Real Madrids säsong? Vad som såg ut att bli en mardrömssäsong under Julen Lopeteguis ledning har för huvudstadsklubben och deras kapten utvecklats till det motsatta. Helgens imponerande bortaseger mot stadsrivalerna Atlético (1–3) innebär att Real nu bara är sex poäng bakom Barcelona. Vad som är kanske mer absurt är att mittbacken Ramos, med sitt 2–1-mål mot Atlético, nu stått för elva klubblagsmål den här säsongen - alla turneringar inräknade. Det blev även tio duellvinster för spanjoren.

(1) Oleksandr Zintjenko, Manchester City: Var det Citys framtid på vänsterbacken som vi introducerades för i helgen? Visst, Zintjenko har redan hunnit med att spela tolv matcher i City-dressen, men vi kan slå fast att helgens insats i 6–0-vinsten mot Chelsea var hans hittills bästa och det stora genombrottet. Han stod nämligen för dubbla assist, fem passningar in i boxen och sju vunna dueller. Det blev även 66 lyckade passningar (66/74). Om han kan fortsätta hålla samma höga nivå under våren har City hittat en temporär lösning i Benjamin Mendys skadefrånvaro.

MITTFÄLTARE

(4) Paul Pogba, Manchester United: Det blir lite fånigt att vecka efter vecka belysa den otroligt höga nivå som Pogba håller. Det är med sån självklarhet som mittfältaren går in i matcherna, sedan José Mourinho lämnade. Han totaldominerade i helgens bortavinst mot Fulham, då han stod för två mål, det första en riktig delikatess, nio passningar in i boxen, sju duellvinster och åtta inträden med boll in i offensivt straffområde. På de senaste nio ligamatcherna har 25-åringen mäktat med 13 poäng (8+5).

(2) Miralem Pjanic, Juventus: Det var inte det här som Juventus såg framför sig för ett par månader sedan. Först kom cupförlusten mot Atalanta följt av poängtappet mot Parma och flera skador på viktiga spelare - vilket gör att mötet med Atlético i Champions League känns mer ovisst än vad åtminstone jag först tyckte. Det är då tur att man har Pjanic, som i helgen stod för en imponerande insats i 3–0-vinsten mot Sassuolo. Mittfältaren gick vinnande ur sju dueller, stod för sju passningar in i boxen och 77 lyckade passningar (77/85).

(2) Pablo Sarabia, Sevilla: Man såg länge ut att gå mot en oväntad hemmaförlust i helgens möte med Eibar. Men då klev Sarabia fram: med fem minuter kvar av matchen serverade han Wissam Ben Yedder till 1–2 och på stopptid var han påpassligt framme och petade in kvitteringsmålet till 2–2. Han stod även för 14 passningar in i boxen. Sevilla står kvar på fjärde plats i La Liga.

ANFALLARE

(3) Raheem Sterling, Manchester City: Jag kan ärligt säga att jag inte riktigt såg den här utvecklingen som Sterling har haft komma. Visst, Sterling var riktigt bra även i Liverpool, men han tog ofta felbeslut i den sista tredjedelen och såg ut att lida av bristande spelförståelse. Jag hade fel. Sterling, blott 24 år gammal, stod för två mål och en assist i storvinsten mot Chelsea. Han är nu uppe i 23 poäng på 24 ligamatcher. Otroligt. Han stod även för 35 lyckade passningar (35/38), varav sju in i boxen, och sju bollvinster på offensiv planhalva.

(3) Sergio Agüero, Manchester City: Man slutar aldrig att förvånas över Agüeros briljans. Han kan nu lägga ännu ett hattrick, hans andra inom loppet av en vecka, till samlingen. Veckans målskörd gör att han går upp i delad ledning med Alan Shearer som spelarna med flest gjorda hattrick i Premier Leagues historia (11). Det är inte bara Agüeros förmåga att höja sig i stormatcher, utan även hans mångsidighet som gör honom till en av Premier Leagues bästa spelare någonsin.

(1) Youssef En-Nesyri, Leganés: Det här var en överraskning! Leganés säkrade som sista lag - med marginal visserligen - nytt ligakontrakt under fjolårsvåren. I år har det gått desto bättre, vilket elfteplatsen vittnar om. I helgen stod man för en av säsongens mest imponerande insatser i 3–0-vinsten mot Real Betis. Det för man tacka 21-årige En-Nesyri för, som stod för samtliga mål. Han stod även för sju duellvinster och elva passningar in i boxen. Hur länge klarar Leganés av att behålla En-Nesyri?

(Antalet gånger i ”Veckans lag”) - observera att veckans lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.