Player Index: Före detta Djurgårdsförsvararen med i “Veckans Lag”

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Rubén Blanco, Celta Vigo: Inför helgens La Liga-omgång trodde nog de flesta att Atletico Madrids möte mot Celta Vigo skulle bli en tämligen enkel historia för de rödvita. Men det 16:e placerade laget, beläget i nordvästra Spanien, stod upp bra mot huvudstadslaget och lyckades få med sig 0-0 från Wanda Metropolitano. En bedrift som målmannen Rubén Blanco var högst delaktig i. Den 24-årige spanjoren höll inte endast nollan utan gjorde det också på ett minst sagt imponerande sätt. Inför 57.000 åskådare stod Blanco pall vid fem tillfällen, vars skott summerades till en expected goals på 1.8.

FÖRSVARARE

(2) Trent Alexander-Arnold, Liverpool: Engelsmannens Liverpool fortsätter bara att vinna och under helgen inkasserade man tre nya poäng – mot Chelsea. För egen del fick Trenty en drömstart i toppmötet när han spräckte nollan efter 14 spelade minuter. Bara meter utanför straffområdet passade lagkamrat Mohammed Salah till ytterbacken, som avlossade ett distinkt avslut i mål bakom Kepa Arrizabalaga. I övrigt var Alexander-Arnold mycket delaktig offensivt och spelade bland annat in bollen tio gånger i boxen samtidigt som hans avslut var 100-procentiga, då målet var hans enda skott.

Willi Orban, RB Leipzig: Precis som Liverpool har Willi Orban och Emil Forsbergs Leipzig inlett säsongen 2019/2020 förtroendeingivande. Segern under lördagen mot Werder Bremen med hela 3-0 innebar faktiskt serieledning för Die Roten Bullen. Och om vi tittar på helgens storvinst i detalj hittar man en viss tysk-ungrare i målprotokollet – Willi Orban. Den tyskfödde ungerska landslagsmannen inledde målskyttet på Weserstadion och sedan rann det bara på. 1-0 blev som sagt senare till 3-0 och Orbans prestation i siffror skrevs till fyra av fem vunna luftdueller, men också 62 av 67 passningar till korrekt adress. MEN huvudanledningen till att han tar plats i prestigefyllda Veckans Lag: målet!

Omar Colley, Sampdoria: Den före detta Djurgårdsförsvararen har avancerat genom ligasystemen och nått till en av toppfotbollens bästa ligor. När Stockholmsklubben värvade den då unge gambianen från finländska KuPS höjde dock en del på ögonbrynen – men mittbacken har verkligen tystat kritikerna. Denna säsong har däremot afrikanens Sampdoria, i jämförelse med fjolåret, inlett mycket svagt. Ett tydligt tecken på det är att norditalienarna inkasserade sina första poäng under föregående helg då Torino besegrades med uddamålet på ett inte särskilt välfyllt Stadio Luigi Ferraris. Och vem tror ni var planens bästa spelare, med fem vunna nickdueller och 4/5 korrekta tacklingar? Omar Colley, såklart.

Renan Lodi, Atletico Madrid: Trots att brasilianarens Atletico, som sagt, endast fick med sig en poäng från hemmamötet mot bottenlaget Celta Vigo fick ytterbacksförvärvet höga betyg. Men det var inte – trots att han gör debut i Veckans Lag – första gången som den Sao Paulo-födde sydamerikanen imponerade i La Liga. Han har tidigare under, den den något unga, säsongen varit bländande både offensivt och defensivt så det är verkligen på sin plats att han finns med i denna veckas elva av de som levererat bäst i Europas toppligor. Till protokollet skall föras att han hade 8 passningar in i straffområdet och 3/5 vunna tacklingar.

MITTFÄLTARE

(2) Kevin De Bruyne, Manchester City: När Man City-stjärnan De Bruyne var med i Veckans Lag första gången denna säsong var det bland annat med anledning av ett mål samt en assist. Och när hans City under helgen fullständigt förnedrande Watford stod belgaren för precis samma poängskörd. Förnedringen på Etihad, som vi kan kalla den, inleddes redan efter 40 sekunder då just Kevin De Bruyne hittade fram till Bernardo Silva (som vi såklart ska återkomma till senare). Märkligt nog – ja, jag är kanske lite väl hård nu – tog det 85 spelminuter för att mittfältsgiganten skulle hitta nät. Men när han väl gjorde det var det med klass genom att kliniskt skjuta upp bollen i nättaket.

Luis Alberto, SS Lazio: Att en fotbollsspelare i en ligaomgång av Serie A:s kaliber har helt galna 96 av 109 passningar till rätt adress ska egentligen räcka som beskrivning. Men den gode spanjoren Luis Alberto bidrog med en del annat dessutom – som bland annat en framspelning. För redan i matchens åttonde minut visade Lazio-mittfältaren gott prov på sin fina passningsfot när han perfekt spelade fram anfallskollegan Immobile, som sköt in öppningsmålet på Olimpico. Därefter var den 182 cm långe nummer 10 stabil matchen ut och deltog även alltmer offensivt med exempelvis 16 passningar in i motståndarnas straffområde.

Bernardo Silva, Manchester City: Jag lovade att återkomma till en viss Bernardo Silva. Och det är precis vad jag ska göra nu. Portugisen, som gjorde hattrick i 8-0-krossen, har varit riktigt bra under de senaste åren och denna säsong verkar inte vara något undantag. Tre mål är sannerligen aktningsvärt i världens kanske bästa liga. Desto maffigare blir Silvas bedrift om man lägger till att hans chanser hade ett expected goals-värde på 2.5. Att hålla på och kasta ur sig massa överflödig statistik känns i detta läge, överflödigt. Därför tänker jag såhär: vi kan bara konstatera att Bernardo Silva gjorde tre mäktiga strutar under helgen OCH är nu med i Veckans Lag!

ANFALLARE

(2) Robert Lewandowski, Bayern München: I premiäromgången av Veckans Lag denna säsong var den dödligt målfarlige polacken med och nu tar han återigen plats pånytt. Då: tre mål på Schalke i Bundesligas andra omgång. Nu: två mål mot stackars Köln i en fyramålsseger. Skillnaden: dödligheten. Robert Lewandowski behövde nämligen knappt en handfull avslut för att göra mål två gånger om på Allianz Arena. Hans första avslut i matchen slutade i måljubel efter ett väl avvägt avslut över en utrusande Timo Horn i den tredje minuten. Och något skott senare låg bollen återigen bakom Horn i Kölnkassen efter att strikern knoppat in sitt andra i matchen när slutsiffrorna skrevs till 4-0.

Willian Jose, Real Sociedad: Tyvärr för oss Isak-vurmare gjorde Willian José – som är svenskens tydligaste anfallskonkurrenten – två mål i Sociedads 3-1-vinst borta mot Espanyol. Den spanske spjutspetsen inledde målskyttet i Katalonien genom att lyfta in ledningsmålet i den 18:e minuten efter en mycket precis framspelning signerad Mikel Oyarzabal. Efter ett fint förarbete längs högerkanten med en klinisk ytterside-passning av Joseba Zaldua och dribbling av Portu kom bollen tillslut fram till José – som sedan sköt in sitt andra i öppen kasse. Men i och med att även Isak målade i den andra halvleken återstår det att se vem som startar i La Reals möte mot Guidettis Alaves under kvällen.

Fernando Llorente, Napoli: Efter att ha flyttat runt en hel del i sin karriär är känslan att den spanske anfallaren kan ha hittat rätt under den senaste tiden sin nuvarande miljö, Neapel. Efter målet, som betydde den absoluta spiken i kistan, mot Liverpool i Champions League stod Llorente för två nya pytsar i Napolis helg-vinst mot Lecce på Stadio Via del Mare. I ärlighetens namn var inget av målen särskilt snygga utan snarare tap-ins några meters distans ifrån ett i stort sett öppet mål, men de målen ska göras de med. Om det blir fullt lika enkelt som mot Lecce återstår det att se när Napoli ställs mot Brescia i en klassisk lunchmatch söndag 12:30 hemma på San Paolo.